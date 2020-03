A Live non è la d'Urso spunta l'amante di Francesco Sarcina. Cosa le dice Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia incontra Grazia, l’amante dell’ex marito Francesco Sarcina a “Live Non è la d’Urso” e scoppia la bagarre: “Vergognati!”. Poi la gaffe dell’ex gieffina: “Ti ho dato 15 SECONDI di celebrità come diceva Andy Warhol”.

Francesco Sarcina, il leader de “Le Vibrazioni”, era sposato con Clizia Incorvaia, l’influencer espulsa dal GFVip 4 per aver urlato a Andrea Denver: “Sei un Buscetta, un pentito e io non parlo con i pentiti!”. Durante il matrimonio ha avuto una storia di 4 anni con Grazia, oggi 23enne, che ha accusato Clizia di essere al corrente della sua esistenza e di averla tollerata perché il matrimonio era farlocco. Barbara d’Urso mette le due donne a confronto e i toni si infiammano subito.

Grazia asserisce sicura: “Non sono stata l’amante, mi ha sempre trattato come fossi la sua donna. Clizia lo sapeva” e la 40enne ex gieffina: “Ma vi siete sposati? Avete fatto un secondo matrimonio e non lo so? Ascolta ragazza, ti ho perdonato, non sei una madre e non sai cosa significa lottare per mantenere una famiglia unita quando ci sono problemi di coppia, non sai vedere tua figlia che chiede il bacio dell’amore eterno al papà”. La giovane replica che è tutta scena, che la Incorvaia usciva la sera e la siciliana inizia a sbraitare in maniera incontenibile: “Non entrare nella mia vita. Tu sei una delle tante. Ti manderò le chat. Una persona ignorante come te non mi deve parlare. Mi fai pena. Io stavo a casa con mia figlia. Sei una grandissima maleducata. Mio marito quando ti ha visto nel locale ha detto "chi è quell’ameba"? Barbara, lei non si deve permettere di giudicare me come madre, se lo fa mi alzo e me ne vado! E’ qui grazie a me. Le sto dando un po’ di lustro. Ci sono migliaia di persone che muoiono per il Coronavirus, diamo un esempio di solidarietà”. Grazia però, avvolta in un vestito color faccia di bronzo, affila le unghie: “Questa è una finta! Tu hai tradito tuo marito con il suo miglior amico. Sapevi tutto, eri al corrente. Francesco mi diceva che era solo un matrimonio di gossip ed era separato in casa. Io ero innamorata e gli ho creduto. E comunque ci sentivamo sempre, anche la sera. Avevamo una relazione, non ero l’amante. Come mi definisco? La compagna. Lui messaggiava con mia madre. E’ finita a gennaio perché dopo la separazione, volevo qualcosa di più”.

Ma la Incorvaia la smentisce ricordando che si sono separati a settembre 2018 e non 2019 e le assesta il colpo da k.o.: “Eri la compagna? E allora perché a casa l’ho trovato con la barista e non con te? Perché ho video e chat con altre donne e te non ci sei?”. Poi la gaffe dell’acculturata Clizia: “Hai avuto 15 secondi di visibilità, 15 secondi come diceva Andy Warhol”. In verità, erano 15 minuti. Grazia tira fuori un particolare: “Non era una cosa così, lui ha parlato con mia madre che era contraria alla storia. Le disse di non preoccuparsi, che mi avrebbe trattato bene perché anche lui è un genitore. A 18 anni mi sono fatta illudere da un 40enne, ho sbagliato, ma ero innamorata”. Fernanda Lessa, il marito Luca Zocchi ed Enrica Bonaccorti esplodono e gridano in coro alla giovane: “Taci e vergognati!”. Nessuno punta il dito verso il vero colpevole: il (presunto) traditore seriale Francesco Sarcina.