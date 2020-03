Amici 19, errore pericoloso di Al Bano: quel gesto a Nicolai...

Strappo al regolamento ad “Amici19”: Al Bano si dimentica di rispettare la distanza di sicurezza imposte per il Covid-19 e saluta in maniera "impropria" il danzatore Nicolai. Maria De Filippi sta facendo i salti mortali per andare in onda con il talent show: rispetta le indicazioni ufficiali con rigore svizzero, ma è difficilissimo interagire con operatori e tecnici costretti a guanti e mascherine e non cedere alla tentazione di violare il metro di distanza con gli allievi (a loro volta tenuti separati).

La controprova l’ha data Al Bano nel corso della semifinale del Serale di “Amici19”, in onda venerdì 27 marzo. Al termine dello sketch con Al Bano, Romina Power e Rudy Zerbi, Maria De Filippi ha congedato gli artisti: “Grazie per essere stati qui, vi bacio da lontano perché non vi posso salutare”.

La coppia d’oro della musica italiana si è alzata ed è uscita dallo studio, ma se Romina ha tirato dritto senza sfiorare alcuno, Al Bano - in barba a tutti i divieti e agli ispettori presenti in studio - ha rifilato non una ma ben tre pacche di incoraggiamento sulla spalla del ballerino Nicolai che ha sorriso un po’ stupito per il gesto “inconsulto”.