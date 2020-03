“Sì, il capezzolo di Adriana è fatto così!”. Parola di Andrea Denver, giovane concorrente del GFVip4 che ha un debole dichiarato per la conduttrice ex Rai. Poco più di una settimana fa, Adriana Volpe si è ritirata per ricongiungersi alla famiglia e poter dire addio al suocero Ernesto Parli morto per Coronavirus. Il suo abbandono ha colpito molto i coinquilini, in particolare Patrick e Andrea Denver che hanno legato con Adriana fin dal primo momento. Il modello veronese, fidanzato felice di Anna Wolff, è affascinato dalla Volpe e non l’ha mai nascosto: “In Confessionale mi hanno chiesto se mi piaceva Sara e io ho risposto che preferisco Adriana”.

Roberto Parli, marito della presentatrice, ha provato anche gelosia per il rapporto tra i due gieffini, ma la Volpe per quanto lusingata non ha mai alimentato l’ipotesi che potesse esserci qualcosa di diverso da una bella amicizia. Ma ieri un particolare rivelato da Denver ha suscitato scalpore. Patrick stava guardando la foto che Adriana e Andrea avevano scattato in piscina per il calendario del GF e Patrick ha osservato: “Però non ha il capezzolo così” e Denver ridendo un po' imbarazzato: “Sì, secondo me sì. Bellissima donna”. Evidentemente aveva notato il particolare birichino perché riprendendo la foto in mano, il modello ha aggiunto: “Hai visto?” e Patrick: “Ti giuro mi sembra di guardare mia sorella, poi sono molto amico del marito. Lo conosco da 20 anni”. Alla fine Denver si è rimesso la foto nella tasca dei pantaloni dove la custodisce gelosamente.