Cultura in lutto: è morto Alberto Arbasino

E' anche stato parlamentare per una legislatura con il Pri

Lutto nel mondo della cultura. Si è spento a 90 anni Alberto Arbasino, scrittore, giornalista, poeta e critico letterario. Tra i protagonisti del Gruppo 63, ha attraversato gli ultimi sessant'anni di vita italiani senza mai far mancare un punto di vista controcorrente, anticonformista e insofferente ai luoghi comuni e alle banalità. Tra le sue intuizioni più fulminanti c'è sicuramente la celebre "casalinga di Voghera", incarnazione della fascia della popolazione italiana piccolo-borghese poco scolarizzata e socialmente umile ma portatrice di una praticità e di un buon senso sconosciuti a tanta aristocrazia culturale e non. Autore più che prolifico, lascia una bibliografia di capolavori tra cui spiccano "Fratelli d'Italia" e "Il super Elio-gabalo". Intellettuale eclettico, non disdegnò l'esperienza politica, diventando deputato del Partito repubblicano nella IX legislatura