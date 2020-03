Grande Fratello Vip, Valeria Marini fuori alla prima nomination. Antonella Elia, goduria totale

L’eliminazione di Valeria Marini è stata il colpo di scena della 17esima puntata del GFVip 4: la diva del Bagaglino è stata sbattuta fuori alla prima nomination per la gioia della nemica giurata Antonella Elia che ha inscenato un ballo dall’esultanza tribale. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha dato ampio spazio ai battibecchi tra Valeria e Antonella, il cui astio risalirebbe all’ex in comune Marco Senise (stava con la Elia e dopo la rottura si consolò con la Marini).

In una sorta di intervista doppia, Antonella Elia ha sferrato fendenti contro l’esuberante Valeria Nazionale: “Gallina, mitomane, autoreferenziale, logorroica, volgare e distaccata dalla realtà. Ha detto che le danno 38 anni. Ma solo un cieco potrebbe dirlo!”, mentre la Marini ha usato la tattica dell’impermeabile: “far finta di farsi scivolare tutto addosso per sembrare bella, brava e buona agli occhi del pubblico. Dunque, le uniche cose che ha detto all’Elia sono state: “insicura da ‘mors tua, vita mea’, non umile e rancorosa”. In realtà pensava molto peggio e l’opinionista del GFVip Pupo lo ha sottolineato: “Valeria recita sempre, fa la buonista e la gente non apprezza”.

A sorpresa, Antonella Elia è stata salvata dal pubblico nel corso del primo televoto e la vendetta si è completata quando a fine serata nel televoto flash Valeria Marini è finita in nomination insieme a Sossio Aruta, Licia Nunez e Teresanna Pugliese. Prima che Alfonso Signorini leggesse il verdetto, l’attrice si è sbilanciata (salvo pentirsi subito dopo): “Sono qui per riscattare la prima edizione del GFVip che fu un successo, come questa, e che secondo tutti avrei dovuto vincere io. Poi va beh, vinse la Ciociara, ma fui contenta per lei perché io ero già famosa e lei no”. Tempo 30 secondi e arriva la mazzata: fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma Valeriona non è una che si perde d’animo, anzi è una che infiocchetta tanto, a costo di apparire patetica, e fa una giravolta pazzesca: “Grazie! Volevo proprio andar via, mi avete fatto un piacere!”, poi giustifica la sua eliminazione con la troppa popolarità: “L’idea che mi sono fatta è che la gente a casa vota il nome più famoso e quindi esco io”. Valery però dimentica che il televoto era in positivo: “Chi vuoi in finale?”, fosse stato come dice lei, ora sarebbe la prima finalista del GFVip 4.