Coronavirus, Adriana Volpe abbandona il GfVip. Perché va via dalla casa

Adriana Volpe in lacrime si ritira dal GFVip 4 e il conduttore Alfonso Signorini non parla apertamente del motivo, ma allude con chiarezza al Covid-19: “E’ uscita di fronte a questa emergenza”. Forse un familiare del marito Roberto Parli è stato colpito da coronavirus e le sue condizioni sono peggiorate.

La decisione, infatti, non coglie di sorpresa gli inquilini della casa di Cinecittà che avevano notato quanto tempo l’ex conduttrice Rai passasse in Confessionale. C’era stato anche un accenno con Patrick, censurato dagli autori, su una persona che stava male e il web aveva ipotizzato si trattasse di coronavirus anche perché il marito Roberto Parli, di solito ciarliero, era sparito da Instagram e non aveva commentato più niente. Ieri, durante la diretta della 17esima puntata, Adriana Volpe aveva mandato un forte abbraccio al marito Roberto Parli e Alfonso Signorini di rimando: “Lo abbraccio anch’io, so che stai passando un momento difficile”.

Oggi pomeriggio la Volpe ha riunito i compagni d’avventura in giardino e ha detto: “Lascio, so che andrà tutto bene perché andrà tutto bene. Vi volevo salutare uno a uno anche se non ce la faccio ad abbracciarvi uno a uno però devo veramente uscire”. A Patrick che chiedeva perché, non ha risposto direttamente: “Esco perché il ruolo di mamma e di moglie…ho delle cose veramente importanti fuori…”. Zequila e Antonella l’hanno interrotta, ma Patrick secco: “Basta Antonio, ca**o! Stai zitto! Cosa vuoi dirle, che la inviti al matrimonio? È una cosa grave, mi inca**o ora, basta!”. I coinquilini sono corsi ad abbracciarla e sono scoppiati a piangere, tra i più provati Paola Di Benedetto e Andrea Denver che stringendo l’amica ha detto: “Ti voglio bene”, “Non ho mollato, credetemi, ho fatto tutto quello che potevo fare” ha sottolineato Adriana, una delle concorrenti più amate dal pubblico.

La Volpe non ha svelato il vero motivo dell’abbandono, ma sono giorni che si ipotizza che la famiglia, residente a Monaco (è di oggi la notizia che il principe Raniero di Monaco è positivo al Coronavirus), è stata colpita dal violento virus. A rendere quasi certa la supposizione è stato Alfonso Signorini che in una diretta Instagram ha rivelato: “Condurre dallo studio di Milano è pesante dal punto di vista psicologico…Adriana Volpe è uscita dalla casa questa sera, adesso ve lo posso dire, era già una quindicina di giorni che lottava per alcuni problemi gravi in famiglia che riguardano la salute dei suoi cari e non voglio entrare nel merito. E’ stata informata costantemente in questi giorni e ha potuto parlare con il marito, ma ora la situazione si è aggravata ed è dovuta uscire dalla casa. Sono contento per lei perché davanti a un’emergenza di questo tipo, lei ha preso la decisione di essere presente anche se il GF perde una grande protagonista”.

Diverse le reazioni dei vip: Licia invita tutti ad abbandonare per rispetto di Adriana, mentre il primo finalista Sossio chiede se la finale sarà anticipata. Sta di fatto che la quarta edizione del reality show di Canale 5 ha perso la sua vincitrice morale.