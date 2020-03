Romina provoca ancora Al Bano. E infiammano C'è Posta Per Te

Frecciatine e brutti ricordi per Al Bano e Romina Power, ospiti fissi nei programmi di Maria De Filippi. Nell’ultima puntata di "C’è posta per Te", la coppia d'oro della musica italiana è la sorpresa di Giuseppe per mamma Cetty annichilita dal dolore per la perdita improvvisa del figlio Francesco. Giuseppe ricorre a "C'è Posta per Te" per testimoniarle tutto il suo amore e per spronarla a tornare a sorridere.

Cetty piange a dirotto e si commuove quando vede Al Bano e Romina Power che si punzecchiano come se non ci fosse un domani. Il cantante regala alla donna il suo foulard portafortuna e Romina: “Eh ma adesso ti si vede la panza”, Al Bano la butta sul ridere coinvolgendo il pubblico: “Vedete la pancia? No? Ecco, fatti i fatti tuoi!”. E la figlia di Tyrone Power la tocca piano: “E allora magna un altro po’!”. Al Bano ricorda a Cetty che anche lui all’inizio della sua lunga carriera era timido e Romina sarcastica: “Sì come no… tu timido?!”, “Ma ce l’hai con me? Dimmelo che facciamo prima” ribatte l’ex marito. E dopo aver sdrammatizzato, si fanno seri: “Non pensare sempre alle cose brutte del passato, devi vivere nell’oggi, nel presente, anche per il futuro tuoi nipoti e anche di tuo figlio… E non fissarti a ripensare alle cose negative del passato. Ne so qualcosa anch’io…” dice Romina pensando alla figlia scomparsa Ylenia. Anche il leone di Cellino San Marco ha la voce incrinata: “Sono certo che Francesco da lassù ti guarda ogni giorno”.