Triangolo d'amore ad Amici? Raimondo Todaro difende il "rivale" Valentin

Ad "Amici19" nessun triangolo tra Raimondo Todaro, la moglie Francesca Tocca e il ballerino Valentin? Todaro getta acqua sul fuoco difendendo il danzatore di latino americano: “E’ stato usato e non serviva più. Hanno perso il controllo”.

Venerdì, durante la diretta del Serale di “Amici19” è esploso il gossip, scovato dal settimanale “Chi”, di una crisi tra il maestro di “Ballando con le Stelle” e la ballerina professionista di “Amici”. Prima dell’ultima sfida, Valentin si è ribellato all’impostazione polemicamente giocosa del talent perché non lasciava spazio alla gara vera. Maria De Filippi lo ha silurato seduta stante: “quella è la porta che ti sta guardando, puoi andare. Non scherzo” e poi ha fatto riferimento al comportamento del ragazzo in sala da ballo. Valentin ha equivocato pensando che intendesse redarguirlo per la presunta (mai confermata) tresca con Francesca Tocca, mentre in realtà lo stava bacchettando per la supponenza con cui aveva trattato la maestra Titova. Il danzatore però ha detto: “Ah ho capito reagisci così perché ho toccato un tasto sensibile” e la De Filippi: “No, no, non parlo di quello, non mi appartiene e non lo farei mai”. Da entrambe le parti un’involontaria, incidentale convalida che qualcosa è successo. A stretto giro Raimondo Todaro ha scritto a una follower su Instagram: “Poverino, non serviva più” e ieri pomeriggio ha fatto una serie di storie sul suo account social (@todaroraimondo) in cui ha parteggiato per il presunto rivale in amore: “Ciao a tutti e buona quarantena a tutti. Sto leggendo cose non vere. Io non ho mai parlato di Nicolai e non ho mai detto che è raccomandato. Chi fa articoli con il mio virgolettato, fa una cosa grave. Io ho semplicemente detto che venerdì hanno perso un po’ il controllo, era un po’ per ironizzare perché sembrava una commedia, hanno perso un attimino la bussola e ne ha fatto le spese Valentin che poverino non c’entrava nulla. Tutto qua niente di più e niente di meno”. Dunque, se tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, sposati da 10 anni, c’è un periodo di riflessione non sarebbe colpa di Valentin.