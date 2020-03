Bufera su Caterina Balivo, a Vieni da me va in onda il cambio di sesso

Bufera su Caterina Balivo e il suo programma Vieni da me. Intorno alla quindici la conduttrice ha dedicato un'ampia fetta della trasmissione pomeridiana di Rai 1 a un'intervista a Giovanna Vivinetto, nata Giovanni, studentessa siciliana di 24 anni che ha raccontato la sua transizione da uomo a donna in un libro. Un tema delicato in fascia protetta, soprattutto in giorni in cui tutte le famiglie d'Italia, bambini inclusi, sono "recluse" in casa e si fa un grande consumo di tv.

"Vergognosa Rai1 ora alle 15.30 lunga trasmissione su cambiamento di sesso, in fascia protetta, bambini anche piccoli chiedono cosa sia. Cacciare subito i responsabili", attacca il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri che con una raffica di tweet denuncia "un servizio pubblico vergognoso".

In virtù del terremoto palinsesti dei giorni scorsi Vieni da me non andrà comunque più in onda, visto che da lunedì 16 marzo il programma di Caterina Balivo sarà rimpiazzato da La vita in diretta, anticipato.