Uomini contro donne al Grande Fratello Vip 4: “Se ci fossimo solo noi, ci divertiremmo”. La sedicesima puntata del reality show ha segnato il record d’ascolti con oltre 3.700.000 telespettatori e il 19% di share. L’obbligo a restare a casa per evitare la propagazione del coronavirus sta influendo sui palinsesti e sugli ascolti tv, ma non calma la vis polemica e litigiosa delle donne della casa di Cinecittà. Martedì, appena appresa la gravità del Coronavirus, Antonella litigò con Valeria Marini: “Sparati” e Licia la rimproverò sentendosi investire da una raffica di insulti: “Str**za, str**za col botto. La gente vede? Voi siete convinti che il problema sia la gente che si stanca. Ipocrita. Fuori di cervello. E’ pronta all’attacco. Le persone non hanno bisogno che tu dica le tue mediocrità. Senti bella, vola basso che è il luogo che ti spetta” e la Nunez: “Prima o poi finirai di recitare la parte della vittima”. Fabio Testi intervenne: “Abbiamo capito che avete rotto il ca**o”.

Mercoledì sera Antonella Elia ha ricoperto d’insulti prima Valeria Marini, poi Licia Nunez criticando perfino il suo modo di affrontare la perdita di un figlio, Adriana Volpe ha detto che l’attrice è “viscida e falsa” e a sua volta la Nunez ha replicato che si dovevano vergognare. Al momento delle nomination, palesi per le donne, nella stanza dei led, è scoppiata una caciara indegna, un pollaio indecoroso. Licia ha mandato al televoto Antonella dicendo: “è un essere spregevole” e l’ex amica e compagna di letto ha ribattuto: “Godo a sentirmelo dire da te, cobra!”. Dopo la diretta sono volate parole grosse da parte della Elia: “Quella viscida, le tolgo lo scalpo e lo attacco qui in camera, qua… tra’! Non può prendere sempre in giro la gente. E pure Rita Rusic che dice che Valeria è intonata per dar torto a me”. E infatti, nel corso delle ultime nomination, gli uomini in salotto hanno condannato duramente il comportamento delle donne.

Sossio Aruta ha anticipato: “Queste sono capaci di litigare pure là dentro”, Patrick alla motivazione di Teresanna “Antonella è sempre sul piede di guerra e crea problemi”, ha fatto un cenno d’assenso e Paolo Ciavarro, che proco prima aveva confermato le minacce della Elia a Licia Nunez, ha sottolineato: “Lei lo sa, ne è consapevole. Si è rotta pure Valeria”. Denver ha scosso la testa davanti all’aggressività verbale dell’Elia (“basta lo dico io”) e Zequila, dopo aver ascoltato “godo a sentirmi dire da te che sono un essere spregevole, cobra” ha avuto un sussulto: “Questa non sta bene con la testa. Mamma mia”, mentre Paolo e Patrick: “Come fai a dire che godi di un’affermazione simile?”.

Sossio era il più contrariato: “Ma come fai a comportarti così dopo una serata del genere con le notizie che sappiamo? Lei e Valeria devono uscire dalla casa”. Dalla stanza provenivano solo urla da mercato del pesce e Aristide Malnati: “Che brutta pagina!”. Così Sossio ha concluso: “Io farei la proposta di lasciare solo noi uomini in casa”, Andrea Denver: “Sarebbe divertente” e Patrick: “Sì noi andiamo d’accordo, scherziamo per finta, poi ci ritroviamo di fronte a un piatto di pasta”. Dalle donne, un pessimo esempio: insensibili e immature.