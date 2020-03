Il GFVip continua con l'epidemia: Adriana Volpe sbattuta in nomination con Antonella Elia e Fabio Testi

Asia Valente è la nuova eliminata del GFVip 4. In nomination Antonella Elia, Adriana Volpe e Fabio Testi: il televoto per decidere chi salvare. E Valeria Marini ammette il flirt con Zequila. La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip inizia in maniera surreale: Alfonso Signorini è a Cologno Monzese in uno studio spettrale e vuoto per il Coronavirus, niente sigla, ma voce provata dal recente discorso del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il GFVip continua nonostante l’epidemia: “Ci siamo interrogati a lungo se fosse opportuno andare avanti o no visto il dramma che sta vivendo il nostro Paese. Poteva sembrare uno schiaffo a chi vive la quotidianità. Alla fine abbiamo pensato che dovevamo esserci perché ci sembra giusto regalare qualche momento di lievità, un po’ di stacco per riassaporare quella vita che ci sembra lontanissima. Il telecomando è il simbolo della democrazia, non obblighiamo nessuno. Non vogliamo sostituirci all’informazione, ma solo dare un po’ di leggerezza. Come ha detto poco fa il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: ‘Teniamoci distanti oggi per abbracciarci più forte domani’”.

GFVip Titanic

Alfonso Signorini si collega con i vip e spiega la “chiamata alle armi”: “Siete in una bolla, ma siete chiamati a intrattenere i telespettatori, la vostra casa è una casa nelle case. Quindi siete investiti da una maggiore responsabilità. Non vi chiedo di indossare una maschera: siate voi stessi nel bene e possibilmente un po’ meno nel male di quanto ci avete abituati. Siete stati inconsapevolmente chiamati a qualcosa di grande. Lo spirito però è immutato: dovete portare il sorriso nelle case”. Gli inquilini del GF sono sospesi in un limbo: capiscono e non capiscono. Sono l’orchestra del Titanic che continua a suonare mentre la nave affonda.

Il trio delle NON meraviglie

Dopo lo sdegno dei social per l’insensibilità con cui Pupo e Signorini hanno trattato Fernanda Lessa, i due si rimangiano le critiche alla modella brasiliana. Il conduttore mostra i tweet (i pochi che le danno torto) e fa inversione a U: “Ti chiedo scusa se ti sei sentita ferita la scorsa puntata. Certe cose, come farsi il segno della croce quando passa una persona o il sale, non mi sono piaciute, ma di certo non volevo denigrare il tuo credo. Io amo le culture diverse”. Scuse rabberciate anche dal cantautore toscano. Per farsi perdonare, Signorini evidenzia la pace con Antonella Elia e le fa trovare un diario con i disegni delle figlie. Subito dopo, ecco le liti tra Valeria Marini e Antonella Elia, di professione provocatrice da reality show. La Elia ha il solito atteggiamento furbescamente compassato e vittimistico: “Sono sdegnata, è ipocrita. Non la invidio e mi fa pena. E’ disperata e contorta. Starnazzi come una gallina. Fai bassezze e sei codarda”. A Signorini preme solo sottolineare che l’Elia non è raccomandata: “Qui di raccomandato non c’è nessunooooo”. E i social scoppiano a ridere. Poi, come spesso gli accade, interpella gli inquilini e invece di ascoltarli, lancia la pubblicità. Così random, non sense. Solo Patrick Ray Pugliese e Licia Nunez riescono a schierarsi al 100% con la Marini.

GFVip: Du Laion Ching is megl che uan

Secondo Signorini, Sossio Aruta detto “The Lion King” contende a Antonio Zequila “Er Mutanda” il ruolo del primate, del maschio alfa, del leader della casa, quello che puntualmente Patrick (in diretta mangia patatine per sottolineare che viene considerato telespettatore e non concorrente, nda) farà crollare. In realtà inquilini e telespettatori non sopportano entrambi.

GVip: il brutto anatroccolo Zequila

Dopo l’arrivo di un drone contro Zequila (particolare omesso durante la puntata), l’attore ha chiesto scusa ad Adriana Volpe per aver dichiarato che sono stati a letto insieme, ma la conduttrice crede che sia stata una mossa opportunistica e Signorini lo conferma: “Zequila non ha mai fatto il Confessionale di rettifica sul contenuto”. La Volpe fa fettuccine dell’ego di Zequila con un discorso ineccepibile il cui succo è: “Una donna non è un trofeo da esibire né una proprietà privata. Pensate se una ragazza di 18 anni si fosse trovata nella mia situazione. Deve cambiare mentalità”, Zequila si sente sminuito peggio del brutto anatroccolo: “Non deve spu**anare un uomo. Non è giusto. Non dire bugie! Io ho un curriculum che lei non ha! Io ho lavorato con Zeffirelli”, Adriana fa notare alla Marini che ha detto lo stesso su di lei e la diva del Bagaglino a sorpresa conferma: “Sì, è vero abbiamo avuto un flirt”. Zequila alza la cresta: “Ecco questa è una donna con le pa**e. Non sono tutti ipocriti come te Adriana. Perché non mi ha querelato nel 2006 quando andai all’Isola e uscì questa storia? Comunque non è Sharon Stone e chiudo qui”. Un gentiluomo. Sì, quando dorme.

I love Denver, cuore di panna del GFVip

Sul finire della querelle hot, Patrick e Andrea Denver ricordano a Zequila che aveva insinuato più volte del flirt con Adriana, Pupo crede di essere spiritoso: “Non mi fate piangere Andrea” e il modello veronese lo incenerisce: “Piango solo per cose sensate, se permetti Pupo”. La seduta è tolta Vostro onore. Tempo dieci minuti e Pupo ne spara un’altra: “E’ Andrea Niagara, piange sempre”, Signorini chiama il ragazzo in mistery room e lui piazza una frecciatina: “Sono emozionato, è la prima volta in due mesi”. Denver è un “bel patato”: piange felice per la lettera dei genitori e per la fidanzata Anna Wolf. Signorini non gli fa vedere la colpi registrata due mesi orsono, ma si fa un po’ di autopromozione: “La tua fidanzata Anna Wolf ha rilasciata un’intervista a Chi, ha detto che ti ama e aspetta solo te. Adesso è tornata in North Carolina, ma non vede l’ora di riabbracciarti”. Cuore di panna Denver si scioglie, mentre è un palo durissimo per la coinquilina Sara Soldati.

GFVip: eliminazione

Tra Fabio Testi, Asia Valente e Sara Soldati a uscire è la mezzo neurone Asia. Per chi non l’avesse presente è colei che per ben due volte ha usato il termine “Down” per offendere Sossio Aruta reo di averle fatto un paio di scherzi da balera. Testi è stato salvato con il 42% dei voti, 36% per Sara e solo 22% per Asia. Fabio Testi sembra al limite: “Alla mia età, quasi 80 anni, non so se sarà giusto restare in casa da un punto di vista umano e morale. Ho delle responsabilità e con queste notizie non posso avere lo stesso spirito con cui sono entrato”. Signorini fa il cerchiobottista: se vuoi vai, ma secondo me dovresti restare. Testi non vuole uscire pagando la penale e riprova a farsi nominare dai coinquilini falsando di fatto il gioco.

La palma d’oro della cattiveria

La volgarità, la maleducazione, le minacce, le reiterate offese di Antonella Elia assurgono a clip divertente “Le nemiche di Antonella” cioè l’ex valletta contro tutte le donne della casa dalla porta rossa. Alfonso Signorini mostra l’alterco tra Licia Nunez e Antonella oltre alla querelle nata con Adriana Volpe e Paola Di Benedetto (che le hanno dato della falsa, viscida) per la sua imitazione. La Nunez imbalsamata nella mimica facciale e nelle parole dice: “Adriana parla degli effetti delle nostre parole e io mi riferisco proprio questo, l’imitazione mi ha dato fastidio. Non è stato l’episodio in sé a ferirmi quanto il fatto che arrivasse al termine di una settimana molto difficile per me. Cosa era successo? Il ricordo di Adriana sul figlio perso ha risvegliato in me la perdita del mio nel 2003, ero ferita. Il mio sentire conta qualcosa o no?”. Adriana e Paola sostengono che capisce sempre cavoli per fichi secchi e che si tratta di due episodi diversi, ma l’attrice: “Non stavate scherzando su un’amica, sapevate che con Antonella non parlo perché mi ha minacciato, vediamo anche quelle immagini”. La clip non c’è, ma c’è un’Antonella scatenata: “Stiamo raggiungendo la follia assoluta, quale donna non ha avuto la disgrazia di perdere un figlio?”, Licia urla: “Vergognati, come ti permetti? Sei riluttante, fai venire la nausea”, Signorini non condivide la frase della Elia che intanto graffia l’ex amica: “Ributtante, si dice ributtante, se ti faccio venire la nausea vai a vomitare. Io credo che lei sia finta e abbia studiato tutto a tavolino fin dal primo giorno. Vergognati, fai schifo”. L’udito di Signorini va e viene, è intermittente come le lucine dell’albero di Natale e così finisce con bacchettare la Nunez: “Sei stata esagerata, questa sofferenza per uno scherzo da GF mi è sembrata troppo. Loro non potevano sapere che stavi soffrendo per altri motivi anche se adesso lo capisco”, Pupo osserva che forse non era il momento giusto per la parodia, ma visto che, secondo conduttore e opinionista, il “soldato” Elia è sincera l’autostrada è libera come se ci fosse il coprifuoco. In un fuori onda su Mediaset Extra si sente Licia dire a Adriana: “Voi tutti non avete capito niente di me! E’ la seconda volta che mi dici ipocrita e viscida. Mi fate pena. E poi anche tu potevi venire da me”.

GFvip: “Sono come tu mi vuoi”

Signorini deve dare il contentino a Valeria Marini per tenerla calma così la invita a cantare “Sono come tu mi vuoi”. Antonella la guarda schifata nemmeno avesse visto una famiglia di blatte spuntare da un tombino e regala quelle che a questo punto per il conduttore sono rose: “Stai zitta, le diatribe sono vere, smettila di starnazzare”.

Le stellari nomination del GFVip

Signorini ricorda che gli accordi sulle nomination sono vietati. Patrick Ray Pugliese nomina Antonella Elia “stratega e negativa, acida e al vetriolo, quando tira fuori se stessa è pesante”, Aristide fa il nome di Sossio “litigioso e smanioso di protagonismo”, il vanesio e vendicativo Antonio Zequila nomina Adriana, mentre Sossio sceglie Teresanna e Paolo nomina Antonella “non mi è piaciuta con Licia”. Andrea Denver manda al televoto Fabio “perché stanco”, Fabio invece punta Adriana “così la fa finita con Zequila”. Teresanna vota Antonella “è sempre sul piede di guerra”, Antonella e Valeria Marini si nominano a vicenda, Adriana sceglie Zequila, Paola vota Licia, Fernanda manda al televoto Antonella “perché mi ha creato disagio” e Sara punta Fabio Testi. Licia fa il nome di Antonella “perché sei un essere spregevole” e quella: “Eeee, io godo a sentirmelo dire da te, cobra!”. Valeria Marini la difende: “Gli italiani non godono. Licia è una persona troppo perbene per questo gioco”. La sedicesima puntata finisce con Pupo freezzato: inquietante.