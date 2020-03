Malgioglio a luci rosse, a Live non è la d'Urso rivelazione hot su Sabrina Salerno

Cristiano Malgioglio mattatore a “Live – Non è la d’Urso”. Il cantautore, grande amico di Barbara d’Urso, affronta gli sferati e svela: “Serena Grandi era nuda al GFVip. Morgan? Faccia pace col cervello”.

Malgioglio è un animale da palcoscenico. A “Live – Non è la d’Urso” svela un retroscena sull’ex coinquilina al GFVip2, Serena Grandi che aveva maltrattato: “Tu russavi perché non stavi bene e nel vagone pieno di polvere non si riusciva a dormire. Forse per il caldo, una volta, mi sono svegliato ed eri nuda. Completamente nuda. Era la prima volta che vedevo una donna nuda. Ho preso la mia coperta e te l’ho buttata addosso”. L’attrice ironizza: “Sai che dispiacere per gli italiani che mi hai coperto”, mentre Barbara d’Urso è basita: “Senza mutandine? E davvero era la prima volta che vedevi una donna nuda?”, “Sì è vero, mai vista prima, solo in foto” ridacchia il cantautore. La d’Urso, con la quale si è “fidanzato” mandando in tilt i social, cavalca l’onda: “Dove ti è caduto l’occhio?” e Zia Malgy, come lo chiamano i fan: “No, no, ho chiuso gli occhi, era talmente tanta lei, ma tanta che ho chiuso gli occhi e le ho buttato addosso la mia coperta e sono uscito dal vagone”.

Malgioglio ribatte a distanza a Morgan che gli aveva dato dell’ “ignorante e poveretto”: “Cosa vuoi che ti dica? Io sono un ignorante felice, lui deve fare conti col suo cervello, lui mi ha dato del poveretto e io non ho offeso. Non conosco le sue canzoni, non lo conosco come cantautore, ma come pianista. Lui ha un solo pregio: l’intuizione, lo abbiamo visto con i ragazzi che ha scoperto nei talent show, ma credo che anche altri al suo posto li avrebbero scoperti. L’altra cosa che mi fa piacere è che si ricordi sempre del grande autore Umberto Bindi”.