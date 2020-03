Valeria Marini lascia il Grande Fratello vip? Ecco cosa c'è dietro

Valeria Marini vuole abbandonare il Grande Fratello Vip? Il dubbio c’è e i coinquilini non sono dispiaciuti all'idea. Domenica, la diva del Bagaglino ha detto a Paolo Ciavarro di voler lasciare il gioco a causa delle liti continue con Antonella Elia (che ieri ha ricevuto urla di sostegno dai fan fuori dalla casa): “Nominatemi, ho visto delle cose che mi danno fastidio, ho delle sensazioni che non mi piacciono e sono nervosa. Perché devo subire tutti questi insulti? Sono stufa”.

Poco dopo ha rivelato che si trattava di uno scherzo. Tuttavia è più probabile che sia un messaggio trasversale agli autori del reality show di Canale 5 e al conduttore Alfonso Signorini. Infatti, è almeno una settimana che Valeria Marini recrimina per le offese pesantissime di Antonella Elia (“str**za, acida perché sei in menopausa, piena di plastica, cu*o con la cellulite, cretina”) e ha già fatto un confessionale in cui ventilava l’idea di abbandonare il tritacarne del GFVip. Inoltre, la soubrette ha ripetuto le stesse frasi dello “scherzo” a Fernanda Lessa: “Queste aggressioni mi umiliano e non so quanto resisterò, mettetemi in nomination. O la cosa cambia e mostrano i video delle sue provocazioni e offese oppure me ne vado. O esce fuori la verità sul fatto che ha alzato le mani o vado via” e poi di nuovo una frecciatina: “Amo Alfonso (Signorini, nda) e gli autori ma a tutto c’è un limite”. Questa mattina, i coinquilini del Grande Fratello hanno mostrato una certa insofferenza verso Valeria Marini (oltre a quella per la stessa Elia). Antonio Zequila ha pregato: “Levatele le pile, il microfono, adesso ripete la storia delle pulizie, le sono spariti i fogli e vuole imporre i compiti” e Paola Di Benedetto: “Che poi ripete di avere uno schema mentale che può riproporre a memoria, perché non lo fa?”. L’attore inelegante: “E’ quel ‘mentale’ che mi preoccupa, meno male che ogni tanto si dimentica il microfono, a notte fa la sonnambula, sveglia tutti, viene vicino al letto, non se ne può più. Se l’è presa con Asia perché non pulisce mai. Ripete in continuazione ‘cento volte, ve l’ho detto cento volte!’”. Anche Teresanna Pugliese, Patrick, Denver e Paolo la trovano “too much”.