Fuga dal coronavirus. Adriana Volpe al sicuro al GfVip, il marito vola in Costa Rica

Adriana Volpe rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, il marito Roberto Parli e la figlia Gisele in Costa Rica per sfuggire al Coronavirus. È stato lo stesso Parli ad annunciare il viaggio in Sudamerica pubblicando un video sul suo account Instagram. Nella clip, l'imprenditore svizzero si rivolge alla figlia in sauna e le chiede dove stanno per andare e Gisele: "In Costa Rica per scappare dal Coronavirus".

"Al caldooo" conclude Roberto Parli. Svelato quindi il motivo per cui Adriana Volpe nei giorni scorsi ha potuto avere un contatto diretto con la famiglia. La produzione ha permesso all'ex conduttrice di conoscere l'importante decisione del marito e di salutarlo prima della partenza per un paese molto lontano in nome della sicurezza.