Fernanda Lessa fa riti voodoo? Da Barbara d'Urso c'è la rivolta

A “Live – Non è la d’Urso”, Luca Zocchi e Fabiana Britto difendono Fernanda Lessa, concorrente del GFVip 4 dall'accusa di fare riti voodoo: “Vogliamo le scuse degli opinionisti”.

Fernanda Lessa e Antonella Elia si sono accusate a vicenda di essere “energie negative” all’interno della casa del GFVip 4, ma gli opinionisti Pupo e Wanda Nara, durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5, hanno accusato la brasiliana di fare riti woodoo e bagni di sale scaccia spiriti maligni. Fabiana Britto, coniglietta di playboy e connazionale della Lessa, ospite di “Live – Non è la d’Urso” pretende le scuse: “Un bagno di sale non è un woodoo e farsi il segno della croce è cattolico. E’ la sua fede. Devono chiederle scusa perché la sua fede non può essere paragonata al voodoo, non c’entra niente. Uno prega chi vuole”.

Per approfondire leggi anche: Spunta la verità di Marcello Cirillo

La ciociara Alessia Macari, in collegamento video, puntualizza che Fernanda si faceva il segno della croce e pregava solo quando passava Antonella Elia e Barbara d’Urso è d'accordo a metà: “Non credo alla storia dei riti, ma non si può dire che una persona porta negatività, è sbagliato”. Il marito della modella brasiliana, Luca Zocchi, ricorda che Daniele Bossari parlava di positività e negatività al GFVip 2 e nessuno aveva trovato da ridire: “E’ normale non voler vicino persone non positive, lo diciamo tutti”.

Platinette invita a usare altre espressioni, mentre il professor Meluzzi riduce tutto a “un modo di esorcizzare l’ansia in un modo innocuo, Fernanda pensa di rassicurarsi recitando una preghiera, ma non è un insulto, è un rituale superstizioso. Il rito del sale che indica purificazione non si fa solo a Rio de Janeiro, ma anche a Roma o Napoli. Deve solo non fare giochetti psicologici verso gli altri”. Luca Zocchi osserva che la moglie è stata ridicolizzata e offesa da Wanda Nara e Pupo: “Sono ignoranti che non sapevano di cosa parlavano”. Sia Fabiana Britto, sia Zocchi hanno riferito di tantissimi messaggi di brasiliani in Italia risentiti per le parole degli opinionisti del GFVip: "Pretendono una rettifica".