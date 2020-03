Soleil Stasi cattiva influencer (dai Caraibi): non è la peste, muoiono gli 80enni...

Soleil Stasi, ex UominieDonne, ex Isola dei Famosi e concorrente di Pechino Express, si accoda a tutte le altre sedicenti influencer che fanno grave disinformazione sul Coronavirus. L’unica a fare informazione corretta è stata Chiara Ferragni che ha cancellato gli impegni di lavoro e sta in casa la maggior parte del tempo. Dunque, dopo Chiara Biasi e Chiara Nasti, anche Soleil Stasi sente il bisogno impellente di dire la sua: “Non è la peste. Muoiono solo gli 80enni. Non andate nel panico, troppo allarmismo”.

La modella con l’ambizione di fare l’influencer è volata da Milano a Punta Cana nei Caraibi e ha fatto alcune Instagram Stories una più sciocca dell’altra. Tra un filtro alla moda e un pancake, Soleil Sorge assolutamente incosciente della gravità delle sue parole e con la consueta aria saccente ha detto: “Volevo rassicurarvi perché di allarmismo ce n’è già abbastanza. Ci hanno fatto partire tranquillamente. Quando siamo arrivati ci hanno testati e verificato che non avevamo sintomi di questo virus ci hanno lasciati andare liberamente come è giusto che sia”.

Peccato che si possa avere il Coronavirus senza sintomi e trasmetterlo agli altri inconsapevolmente (per questo bisogna stare a casa il più possibile, nda). Soleil ha continuato la sciagurata diretta: “Siamo arrivati a questo punto perché non abbiamo un sistema di prevenzione, test e controllo. Non possiamo contenere perché non abbiamo i mezzi per curare una qualsiasi pandemia o epidemia. Non vi tengono a casa perché è una piaga mortale, ma perché non abbiamo un’organizzazione adeguata. Come potete leggere sul sito dell’Istituto Superiore della Sanità, il virus non è mortale, colpisce persone tra gli 80 e i 90 anni nei due terzi dei casi e con patologie pregresse”.

La sedicente dottoressa, ricercatrice, biologa, virologa, epidemiologa si spinge ad affermare: “Non andate nel panico perché crea altre malattie e stress. Vi allego dei dati, comunque tutto ciò per dirvi che la situazione è sicuramente grave ma non tanto quanto questo panico sociale in cui andiamo a correre nei supermercati o chiuderci in casa come se fuori ci fosse la peste o aggredire verbalmente e fisicamente altre persone per la nostra stessa paura”. La Stasi aggrava la sua totale disinformazione scrivendo: “L’ignoranza fa peggio del virus. I limiti sono per controllare la situazione, per evitare di tossire uno addosso all’altro perché l’educazione è un po’ un optional in tutto il mondo" e a mo’ di sfottò dice: “Non è una piaga, non è che state tutti morendo o per scoppiare. Pensate voi se fossimo in guerra effettiva come i nostri nonni o se ci fosse una piaga mondiale pesante, ma di quelle pesanti, pesanti eh… questa è la nostra reazione… boh”. E poi via con video di lato B, tette, bagni e foto sexy. Levate i social, bannate gente del genere. Inoltre, la donna non sa che in Repubblica Dominicana sono risultati postivi due turisti: uno italiano e uno canadese. Il Coronavirus sta testando il buon senso degli italiani e al momento gran parte delle influencer non ha superato la prova.