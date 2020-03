Luigi Favoloso vuota il sacco alla macchina della verità di Live. Cosa dirà di Nina Moric

Alla macchina della verità dovrebbe arrivare Luigi Mario Favoloso. L’ex di Nina Moric è pronto a tornare al Live, il super show di Barbara d’Urso in onda stasera. Secondo le ultimissime indiscrezioni, Favoloso dovrebbe sottoporsi alla macchina della verità. In studio, a quanto pare, ci sarà anche sua madre Loredana (ormai sempre più presente negli studi televisivi). L’ex della Moric da qualche settimana sta flirtando con la Morali (che aveva avuto una storia con il comico Scintilla e poi con Daniele Di Lorenzo, famoso produttore televisivo e cinematografico).

Da rumors, giunti alle nostre orecchie, sembra che l’ex della Moric sia pronto a rispondere a tutte le domande sulla faccenda che lo vede coinvolto contro la modella davanti alle telecamere monitorato dai sensori della macchina della verità. Da quando a dicembre si è allontanato di casa, facendo perdere le proprie tracce, è scoppiato un vero e proprio caso mediatico che si è concluso con il suo ritorno. Favoloso si è giustificato dicendo che si era trattato di un viaggio, nulla di più. Ma contro di lui ha puntato il dito la sua ex Nina Moric che l’ha accusato di aggressioni. Sembra - da quello che lei ha raccontato in tv - che l’abbia denunciato. E da indiscrezioni Favoloso potrebbe aver risposto con un’altra denuncia nei confronti della Moric per difendersi. La faccende, insomma, potrebbe spostarsi dagli studi televisivi alle aule di tribunale.