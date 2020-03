Grande Fratello Vip blindato per coronavirus. Anche Pasquale resta fuori dalla Casa

Il Grande Fratello Vip chiude le porte ai visitatori. Gli inquilini sono isolati a tutti gli effetti a causa delle disposizioni sul Coronavirus. È stato Pasquale Laricchia a rivelare la disposizione su Instagram: "Per motivi di sicurezza non potrò entrare nella casa".

Il personal trainer ed ex concorrente, ogni sabato, teneva una lezione di fitness che da oggi è stata sospesa. È quasi certo a questo punto che d'ora in poi i vip rinchiusi nella casa di Cinecittà non potranno abbracciare i loro familiari in casa, ma al massimo li vedranno dietro il cristallo di qualche camera o in video. Anche la diretta di mercoledì 11 marzo andrà in onda senza pubblico in studio.