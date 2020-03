Grande Fratello Vip, su Antonella Elia esplode il panico dentro e fuori la Casa

Il caso Antonella Elia scuote il Grande Fratello Vip 4 e i social. Rita Dalla Chiesa interviene a suo favore su Twitter, ma viene sommersa dalle critiche: “Che GF sta guardando?”, Facebook si spacca in pro e contro, mentre Fernanda Lessa le dà apertamente della “raccomandata” di Alfonso Signorini, a sua volta alle prese con una petizione che lo vuole fuori dal reality show di Canale 5.

Fabio Testi ha detto ad Antonella Elia: “I tuoi comportamenti ci mettono a disagio”, Paolo Ciavarro ha fatto notare ad Antonio Zequila, partner in crime della Elia negli scherzi: “Volete mettere cetrioli e banane nel letto di Valeria Marini, non fa ridere. Così Antonella vuole provocare i litigi, è inutile che poi faccia la vittima”, Fernanda Lessa non ha usato giri di parole: “Valeria, vedrai che nel montaggio faranno sentire solo cosa ho detto io, non manderanno che lei sta insultando… è la raccomandata”, Licia Nunez ha chiuso con l’amica Antonella perché l’ha minacciata in diretta e non hanno mostrato le immagini: “Da allora mi è indifferente. Nel gioco è concesso dare spintoni e minacciare? Beh, nella mia vita vera no”. E non sa che la Elia ha esultato ballando alla notizia che Licia dormiva sul divano anziché nel letto con lei: “Yeah, ho guadagnato un letto, yeah… e non ho dovuto fare niente, insultare, urlare, niente”.

La casa di Cinecittà è scossa e i social sono spaccati tra innocentisti e colpevolisti: Antonella è vittima, carnefice o entrambi? Secondo Rita dalla Chiesa è colpa degli autori: “Leggo su Twitter cattiverie inaudite contro #AntonellaElia. È stata messa sotto pressione al #gif da persone che conosco e sulle quali avrei tante cose da dire...Diffidate. Stanno facendo un gioco perverso per buttarla fuori. Non ci cadete”.

Ma oltre 260 utenti non hanno condiviso la sua opinione: @papperpapp scrive: “Anche io sono sua amica, e le voglio bene. Proprio per questo non la difendo qualunque cosa dica o faccia. Anzi, sono preoccupata per i suoi comportamenti”, @michela2956388 precisa: “Signora Rita come giustifichi la simulazione di Antonella dello spintone da parte di Patrick? Se non c’erano le telecamere era un nuovo caso si violenza sulle donne e nuovo nuovo mostro da mettere alla gogna mediatica!Antonella mi era simpatica e tifavo per lei ma dopo ciò”, @marinapolig suggerisce di parlare dopo aver guardato la diretta, per @bebe90: “Chi non segue dice che la Elia è una vittima. Non vengono mostrate le offese e le cattiverie che ha detto alle spalle di alcune persone. Ha accusato di violenza fisica un uomo,che senza una prova video sarebbe stato massacrato; offende fisicamente sia uomini che donne. Vittima?”, mentre @concettotimpani osserva: “l problema non è Antonella, il problema è il @GrandeFratello che sta strumentalizzando un palese caso clinico e debolezza umana, a meri scopi di audience. Ma d’altronde Signorini ci lavora con le disgrazie altrui”. E proprio la presunta protezione nei confronti di Antonella Elia sta costando al direttore del settimanale “Chi” una rivolta web: è stato creato l’hashtag #signorinifuori e avviata su change.org una petizione per rimuoverlo dalla conduzione che ha già tagliato il traguardo delle 1000 firme.