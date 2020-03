La seconda puntata di "Amici19", in onda venerdì 6 marzo, si apre con una citofonata di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli: “Ma che ca**o vuoi?!”. L’amicizia tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli è una certezza granitica al pari del pongo regolamento del Serale di Amici, il talent show di Canale 5. Nella prima puntata Maria De Filippi ha ospitato “Le Sardine” per un monologo a tre voci incisivo e pacifico, nella seconda puntata, invece, ha citofonato a casa dell’amica Sabrina Ferilli e a qualcuno si sono aperti i cassettini della memoria: è forse una frecciatina a Salvini che arbitrariamente bussò a una casa di marocchini durante la campagna elettorale in Emilia Romagna chiedendo se fossero spacciatori? Sta di fatto che il siparietto è stato divertente così come sono stati quelli a “Tu Sì Que Vales”.

Maria De Filippi racconta di rivolgersi all’amica per avere una critica costruttiva sui suoi programmi, la Ferilli risponde che li guarda sempre, ma la De Filippi non è persuasa: “Quando la chiamo il giorno dopo, ho la sensazione che mi dica un sacco di bugie e che mi dica le cose che legge su un blog televisivo. Adesso ci colleghiamo con la via dove abita la signora Ferilli, ovviamente se mi sta guardando, sa che le sto citofonando, se non mi sta guardando, non lo sa. Veronica prova”. L’inviata preme il citofono, la cameriera prima chiude, poi chiama la Ferilli che dice: “Sarà uno scherzo, lascia stare” e la De Filippi: “Ricitofona”. La Ferilli capisce e risponde: “Che voi?! Che ca**o stai a fa’ sotto casa mia Maria?” e la conduttrice: “Che stai facendo? Che stai guardando in tv? Mi stai vedendo? Sì? E allora di che colore son vestita? Sei una cialtrona”, l’attrice è sconcertata: “E’ matta questa. Ma davvero stai parlando con me dalla televisione?! Hai mandato una troupe televisiva? Ma non c’hai niente da fare di venerdì? Stavo cenando e no, non potete salire. No, no e no. Se ceno in pigiama saranno pure ca**i mia! Sei matta”.

La De Filippi insiste finché altri inquilini non aprono il portone e l’inviata raggiunge il pianerottolo. La Ferilli apre e sta al gioco: “Non sono per niente contenta di vederti! Che te devo chiedere il permesso per appendere le cose fuori casa?! Contro chi sono? Contro gli str**zi. Chi si è esibito? I ragazzi, i ragazzi. Chi c’è in casa mia? Ma fatti un pacchetto di affari tuoi! C’ho delle persone. E no, non te faccio entrà, qui a casa si è scatenato il panico, c’è stato un fuggi fuggi generale. Ti ha aperto la signora del piano di sotto? Mo’ glielo dico che chi si fa gli affari sua campa cent’anni”. L’attrice cede, fa entrare la troupe della De Filippi e gli offre del brandy per lo stupore della conduttrice che la obbliga al gioco “Te ne vai o no?”.

La gag è spezzettata nel corso della puntata e si conclude con un regalo: un gigantesco orso di peluche. “E’ il primo regalo che me fai in 15 anni di amicizia” conclude Sabrina Ferilli stremata dal lungo e imprevisto collegamento.