Sorpresa a Masterchef 2020, Antonio Lorenzon vince e chiede al compagno di sposarlo

Antonio Lorenzon ha vinto la nona edizione di Masterchef. In una finale equilibrata e ricca di suspense l'art director di Bassano del Grappa è stato nominato miglior chef amatoriale d'Italia dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Una vittoria celebrata con la proposta di matrimonio con tanto di anello al compagno sorpreso ed emozionato.

Ad affrontarsi nell'ultima puntata del cooking show di Sky sono l'infermiera di Parma Marisa Maffeo, Davide Tonetti papà a tempo pieno di Varese, la consulente finanziaria di Cerignola ma da anni a Milano Maria Teresa Ceglia e l'art director Antonio Lorenzon di Bassano del Grappa. Dopo la sfida con i piatti del celebrato Paolo Casagrande a lasciare la cucina di Masterchef è stato Davide, che non ha saputo interpretare al meglio i piatti raffinati e complessi dello chef che lavora a Barcellona. In particolare, i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno imputato al concorrente una eccessiva sicurezza che si è trasformata in errori tecnici che hanno reso inevitabile la loro decisione. Il piatto migliore è stato quello di Antonio, e i giudici hanno deciso di portare i tre concorrenti in finale.

Marisa, Davide e Antonio, come da tradizione del cooking show di Sky, si sono giocati la vittoria finale con un intero menu, compendio del percorso che li ha portati alla finale di Masterchet. Marisa ha presentato un menu che affiancava prodotti poveri ed esclusivi, Maria Teresa ha puntato sulla Puglia e sulle suggestioni di viaggio, Antonio sui sapori di famiglia rivisitati con spirito innovativo. È proprio Antonio a festeggiare con parenti e amici, prima di mettersi in ginocchio e chiedere la mano del compagno.