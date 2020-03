Francesca Barra e Iva Zanicchi contro Antonella Elia. La distruggono così

Francesca Barra e Iva Zanicchi, le Ministre di “CR4 - La Repubblica delle Donne” contro Antonella Elia: “Se è ancora in casa deve ringraziare 'San' Alfonso Signorini”.

Alla fine i palesi favoritismi e le “protezioni” ad personam hanno fatto esplodere non solo il web, ma anche Francesca Barra e Iva Zanicchi, le due colleghe di Antonella Elia nel programma di Piero Chiambretti “La Repubblica delle Donne” in onda ogni mercoledì su Rete 4. Ieri sera, davanti all’ospite Clizia Incorvaia, giustamente squalificata per aver dato del “Buscetta, pentito, io non parlo con i pentiti infami” a Andrea Denver, la giornalista Francesca Barra si è fatta vox populi: “Antonella Elia deve ringraziare solo una persona se è ancora in casa ed è “San” Alfonso Signorini perché una donna che alza addirittura le mani altro che uscire dalla casa” e Iva Zanicchi ha rincarato la dose: “A lei viene perdonato tutto, a Clizia niente. Alla Elia che l’abbiamo qui e speriamo torni presto, non succede niente, si comporta in un modo indecente e nessuno le dice niente”.