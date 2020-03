Le Top, Dayane Mello e Ema Kovac, vincono la quarta puntata di “Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente”, l’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca ogni martedì su Rai2. Secondi i Sopravvissuti, Vera Gemma e Gennaro Lillio e terzi i Gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi. Insieme agli immuni Wedding Planner, Enzo Miccio e Carolina (che temono molto le Top), a Mamma e figlia, Wendy e Soleil e a Le Collegiali, Jennifer e Nicole (salvate dalle Top) lasciano la Thailandia per entrare in Cina. Eliminati definitivamente gli Inseparabili: Fabrizio e Valerio Salvatori.

La quarta tappa è stata segnata da due brutti tiri mancini. Le Top hanno tradito le Collegiali lasciandole di notte fuori a una casa ad aspettare un loro cenno per entrare, mentre i Gladiatori sono stati la causa diretta dell’eliminazione degli Inseparabili. Prima Marco Mazzocchi ha copiato dai due fratelli barbuti la prova dei numeri promettendo di ricambiare con un passaggio, poi li ha pugnalati alle spalle comportandosi da infame. Quando ha trovato un guidatore, il giornalista gli ha sussurrato in inglese di dire che non poteva portare quattro persone e così i fratelli sono rimasti a piedi accumulando un ritardo fatale ai fini del gioco. A mandare in tilt molte coppie con pianti e vomito è stato l’ordine di mangiare il water bug, una cimice d’acqua simile a una blatta gigante che in Thailandia è considerata una prelibatezza da mangiare fritta con le spezie. A fine puntata, la Rai ha specificato che le sei coppie attraverseranno la Cina meridionale, in particolare tre regioni molto distanti da Wuhan.