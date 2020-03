Maria De Filippi: mi sono fatta scappare Ultimo. Così "silenzia" Tina Cipollari

Maria De Filippi, ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa”, il programma della domenica sera di Rai 2, svela due retroscena succulenti su “Amici” e “UominieDonne”. La conduttrice pavese si è detta orgogliosa della partecipazione dei suoi ex allievi (Elodie, Stash, Nigiotti, Annalisa, Marco Carta, Valerio Scanu) al Festival di Sanremo: “Prima erano guardati maluccio, adesso le cose sono cambiate. Amici ha compiuto 20 anni e alcuni ragazzi non erano nemmeno nati quando è iniziato. Uno sbaglio clamoroso? Due anni fa Ultimo fece le selezioni, ma nessuno si accorse del suo valore, mi è dispiaciuto, oggi ci scriviamo e abbiamo un ottimo rapporto”.

Sul dating show, invece, conferma le voci di recenti attriti con Tina Cipollari per l’eccessiva veemenza contro Gemma Galgani: “La gente pensa che ci sia un copione, ma non è così. Ti dico cosa succede dietro le quinte: noi registriamo tre puntate in un pomeriggio, sono 64 minuti per 3 e spesso ho detto a Tina di non esagerare perché poi dobbiamo tagliare e non entriamo nei tempi, ma non ha funzionato, così adesso ho trovato uno stratagemma: le chiudo il microfono, dico ‘abbassatele l’audio', sennò devo stare in studio molto più tempo del necessario, ecco adesso questa cosa funziona”.