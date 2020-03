Alessia Macari sbotta, assalto a Valeria Marini: "È falsa e vi dico perché"

È catfight a distanza tra Valeria Marini e Alessia Macari, entrambe concorrenti del primo GFVip. La vincitrice della prima edizione del reality show di Canale 5 si è levata qualche sassolino dalle scarpe su Instagram: “E’ una falsa e provocatrice. Presto vi dirò il perché”.

Ci sono ruggini tra Valeria Marini e Alessia Macari, nota per esser stata la ciociara nel programma “Avanti un altro”. Nella casa del Grande Fratello Vip, la Marini non perde occasione per incensarsi: lo spettacolo a teatro è stato un successo, la sua partecipazione al GFVip è stata strepitosa. “Ero la vincitrice annunciata, tutti me l’hanno detto, ero la più famosa dei tre arrivati in finale. Ha vinto Alessia Macari, la ciociara, ma è come se avessi vinto io. Tanto io ero già super famosa e non mi serviva vincere”.

Durante una sessione di “fammi una domanda” su Instagram, Alessia Macari ha attaccato a testa bassa la “megalomane” Valeriona: “Cosa penso di lei? Che è una falsa e una provocatrice e presto vi dirò perché” e ancora: “Era già super famosa e non le serviva vincere? Umile come pochi. Talmente famosa che ti tocca riprovarci una seconda volta perché non ci sei riuscita la prima”, “Nessuno si ricorda della mia vittoria? Perché lei è tanto amata che si ricordano solo di lei, l’unica donna che ama le altre donne ma è la prima a buttarle giù”. Alessia Macari nelle Instagram Stories ha ricordato pure di aver difeso la soubrette nonostante per tre volte in casa le avesse detto che era “grassa”. il suo ingresso nella casa di Cinecittà non è nemmeno quotato.