L'età di Clizia Incorvaia? Il mistero di Pulcinella, basta fare i conti...

Qual è la vera età di Clizia Incorvaia? Non si sa. A “Live-Non è la d’Urso”, l’influencer siciliana, balzata agli onori delle cronache per la squalifica dal GFVip a causa delle offese ad Andrea Denver (“Sei un Buscetta, un pentito e io non parlo con i pentiti”), si rifiuta di rispondere alla domanda. L'età è il suo tasto dolente e la custodisce come un segreto di Stato, è più interessata a quest’argomento che a chiedere scusa per le inaccettabili frasi pronunciate all’interno del reality show.

Domenica sera, A “Live – Non è la d’Urso”, uno degli sferati, Daniele Interrante, le ha chiesto la vera età specificando che era importante saperlo per non iniziare una storia d’amore, quella con Paolo Ciavarro, all’insegna della menzogna. Clizia Incorvaia però ha alzato un polverone: “Ma non si chiede l’età a una donna! Come dice mia zia Nuccia dopo i 30 non si dichiara. Cosa c’entra adesso?!”. L’influencer è riuscita a glissare grazie anche all’intervento di Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, che l’ha abbracciata e rincuorata: “Fregatene dell’età, io la so e a me non importa”. Il primo a sollevare “l’età-gate” dell’ex moglie di Francesco Sarcina, il leader de “Le Vibrazioni”, è stato il blogger Davide Maggio che ha notato tre date differenti: Clizia ha detto ai coinquilini del GFVip di avere 33 anni, tuttavia la data sul sito ufficiale del reality show dice che ha 36 anni, mentre la carta d’identità racconta di 40 anni da compiere a ottobre 2020.

In effetti quando nella casa dalla porta rossa raccontò di sé e di sua sorella pasticciò con le date e una volta si lasciò sfuggire che nel 1995 era liceale, dunque oggi avrebbe all'incirca 40 anni portati benissimo. A Paolo Ciavarro interesserà sapere di essere un toyboy a sua insaputa?