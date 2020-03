Antonella Elia contro tutti. Dopo la Marini con chi se la prende. Cosa rischia adesso

Antonella Elia contro tutti al Grande Fratello Vip 4: dopo Valeria Marini se la prende anche con Adriana Volpe: “Sei un’ipocrita. E Fernanda Lessa fa cose torbide e sporche”. Ma la Elia rischia la squalifica.

Il comportamento di Antonella Elia all’interno della casa del GFVip è diventato sempre più tossico con il passare di giorni. Non aveva feeling con Rita Rusic, non andava d’accordo con Barbara Alberti, non tollera Fernanda Lessa, non apprezza Adriana Volpe e litiga ogni giorno con Valeria Marini. Questa notte ha avuto una lunga discussione con Adriana Volpe e parlando di Fernanda sembrava sottintendere qualcosa di morboso: “Siete ipocriti e non mi convincete, state tutti dalla parte della Marini per convenienza, credete di trarne chissà che vantaggio. Tu poi sei sempre dalla parte dei miei nemici e per me non puoi essere amica mia e loro allo stesso tempo. Anche tutte le coccole e le carezze che vi fate con Fernanda, io le trovo esagerate, te lo posso dire? Non sono carezze carine, a me sembrano delle cose un po’ strane. Non ti far accarezzare così Adriana, te lo dico seriamente”, Adriana l’ha ascoltata in silenzio e si è messa a ridere, ma la Elia ha insistito: “No, lo dico sul serio” e con faccia disgustata: “anche questi massaggi che fa alle donne, con il cu*o di fuori, ad esempio a Paola… cioè…meno male che il marito le ha detto ‘fa i massaggi solo alle persone vestite’. E’ tutto un po’ torbido, un po’ sporco, non so come dire… i massaggi sul cu*o di Paola in perizoma, è un’immagine forte, doveva farglieli con il pantaloncino, io non sono una puritana, ma è una cosa audace. Io non voglio passare per bacchettona, ma questa (Fernanda) che con il braccio ti accarezza la schiena mentre c’è la musica è una cosa brutta”. La Volpe non ha condiviso nemmeno mezza parola, stamani ha riportato tutto alla Lessa che ha fatto spallucce ("Mi ha dato della lesbica? Non importa, le mie figlie sanno che l'amore è universale") e in confessionale ha ammesso che dentro la casa di Cinecittà non c’è alcuna possibilità di diventare amica della Elia. Inoltre, questa sera, l’ex valletta di Mike Bongiorno, rischia la squalifica per lo spintone rifilato (su invito di Asia, nda) a Valeria Marini.