Vittorio Sgarbi in ginocchio da Barbara d'Urso? Cosa ha in mente dopo la tele-rissa

Vittorio Sgarbi pare che voglia chiedere scusa a Barbara d’Urso dopo la scenata furibonda di domenica scorsa. Al Live - il programma di Barbarella - il critico d’arte, famoso per le risse verbali in tv, potrebbe addirittura prestarsi con un mazzo di fiori. Secondo i beninformati starebbe accarezzando l’idea di inginocchiarsi ai piedi della regina di Cologno per chiedere perdono. Sarebbe un gesto da guinnes o da archivio televisivo. Un gesto mai accaduto prima. Da incorniciare. Sgarbi, dopo quella scenata irripetibile in diretta, pare che abbia ricevuto un brusco stop a due programmi Mediaset. Adesso tutto potrebbe tornare come prima con la una parola che non passa di moda: “scusa”.

In studio, però, dovrebbe arrivare anche Nina Moric per replicare al racconto del suo ex Favoloso (che al momento non è in scaletta nella super puntata di stasera). Inoltre, sono attesi Pietro Delle Piane (fidanzato di Antonella Elia) e Fiore Argento: un confronto di fuoco per capire chi ha chiamato i paparazzi per immortalare l’incontro choc avvenuto in un locale di Roma. Arriverà pure Asia Argento e il Ken umano, che è diventato Barbie. Gli sferati sono agguerriti e si preparano al duello tv.