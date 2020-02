Luciana Littizzetto ad Amici, con una battuta imbarazza la De Filippi: tu rimbalzavi con quel c***

"Io mi sono rotta tutta, te Maria saresti rimbalzata, sei come Balotelli". Parola di Luciana Littizzetto in collegamento con Amici19, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda ogni venerdì (si sposterà al sabato, nda) su Canale 5. Quest’anno il Serale di Amici è un luna park di ospiti, giurati di primo piano (Loredana Bertè e Vanessa Incontrada), pongo-arzigogolato-regolamento a go-go e emozioni: il bel messaggio sulla bellezza della solidarietà delle Sardine, i duetti degli allievi con i grandi della musica italiana (Elisa, Emma, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, J-Ax) e Luciana Littizzetto. La comica era in collegamento da casa sua e Maria De Filippi: “Ciao balenga, dì a tutti come ti sei fatta male”, Lucianina ha rivelato: “Stavo semplicemente camminando e sono inciampata nei lacci delle scarpe, ho bisogno di due badanti perché mi sono rotta tutta una gamba e un braccio, mi sono aperta in due. A te Maria non sarebbe successo” e la De Filippi: “Perché?”, “Beh, tu rimbalzavi con quel cu*o che hai. Se la vedete da vicino, Maria ha un fisico pazzesco, è di marmo, ha lo stesso fisico di Balotelli” ha ironizzato la Littizzetto. La De Filippi ha sorriso: “Che scema…”, ma non è riuscita a nascondere un certo compiacimento.