A C'è Posta per te abbandonano la figlia Dafne per il fidanzato

I social compatti contro Giusy e Lucio, i genitori di Dafne: “Scappa, sono str**zi”. A “C’è Posta per Te”, il people show condotto da Maria De Filippi ogni sabato sera su Canale 5, Daffine conquista il pubblico, ma non i genitori che chiudono la busta senza alcun rimpianto.

La giovane è innamorata di Gabriele, un bravo ragazzo che ha una sola pecca: non piacere al padre-padrone (come lo definisce la figlia) Lucio che per la figlia vorrebbe il rampollo ricco del paese. Daffine li chiama per far pace ("dopo essere stata cacciata di casa" racconta) ma i due sono irremovibili, anche Maria De Filippi ha poco margine di manovra e con la coda dell’occhio si accorge che ogni volta che Giusy racconta cosa è successo le arriva una gomitata nel costato dal marito.

Lucio elogia la De Filippi almeno quanto disprezza la figlia: “Può tornare a casa solo se lascia Gabriele”, la conduttrice domanda i motivi di quest’astio, ma non riceve alcuna risposta. L’uomo ha un’uscita infelice: “Ho un’altra figlia con la f grande, l’intelligenza che ha quella lì è pazzesca, studia psicologia, se Daffine ha l’intelligenza non l’ha usata, l’ha tenuta in tasca, non si è nemmeno diplomata”. Per i social è rivoltante: sarà pure la pecora nera della famiglia del Mulino Bianco, ma è pur sempre sangue del suo sangue ed è uno schiaffo a chi non ha i genitori o viceversa i figli.

Volano parole grosse: “Ti devi vergognare”, “No, ti devi vergognare tu” risponde Dafne suscitando la reazione di mamma Giusy: “Per me puoi chiudere, doveva rimanere a casa alle nostre regole. Chiudi” e fa pure un gesto stizzito con la mano. Lucio tira fuori altre perle: “Io non mi fido di lei e lui e la sua famiglia non mi piacciono. Se sapessi il male che mi ha fatto… mi trattava male perché le dicevo di studiare e prendere il diploma. Se hanno un figlio? Se lo cullano. No Maria, non mi manca nemmeno un po’. Mi ha cercato lei, non io. Non mi fido di lei. Se Daffine si allontana da questa famiglia e non è più falsa le apro le porte di casa”, ma la giovane non rinuncia al povero Gabriele: “Non lo lascio” e il ragazzo: “Non mi hanno spiegato perché non gli piaccio. Mi dispiace”. I genitori tagliano il cordone ombelicale e chiudono la busta.I social sono inclementi: "Cuori di me**a".