Teresanna Pugliese e Antonio Zequila. Sbrocco totale al GfVip

Scontro tra Teresanna Pugliese e Antonio Zequila nella casa del Grande Fratello Vip 4: “Cerca di essere umile”, “Vuoi il curriculum?”.

La prova di recitazione ha spaccato la casa del GFVip. Antonio Zequila, su indicazione del confessionale, ha proposto di mescolare i gruppi così da evitare che Antonella Elia e Valeria Marini venissero di nuovo a contatto, ma Adriana Volpe ha risposto picche perché Sara e Paola, dopo lo scontro di lunedì scorso, non intendono rivolgere la parola a Zequila: “Non è possibile, il gruppo rimane così, perché una di loro dovrebbe andare a fare le scene con Zequila e non vuole”.

Zequila, colpito nell’ego, si è risentito con le coinquiline: “Mi sono stufato di questo atteggiamento, la mia era una proposta non un oltraggio”, poi ha alzato la voce e sbattendo le mani sul tavolo della cucina si è rivolto a Fabio Testi: “Io non sono all’altezza di recitare con questi attori! Faccio l’aiuto regista. Non sono capace, sono un cane di attore”. Teresanna si è avvicinata e lo ha rimproverato: “Antonio perdonami, ma la tua umiltà e professionalità dove arriva? Dove arriva? Qui non stiamo facendo nessun film, questo è un gioco, è un prova”. Il coinquilino però ha ribattuto: “Ok, ma mi sono stancato di sentire della ca**ate, mi sono rotto le scatole!”, “Cioè cosa? Sei tu che fai storie” e quello di nuovo: “Mi dicono galletto, ma galletto di che?! Dicono che non vogliono recitare con me. E tu abbassa la voce. Non mi urlare in testa”, ma Teresanna: “Sei tu che dici io faccio questo, io faccio quello”, “Vuoi il curriculum?” ha risposto infastidito Zequila alla concorrente che ha rintuzzato: “Il tuo curriculum ce lo racconti tutti i giorni, questo è un gioco dobbiamo farlo tutti. Perché ti comporti in questo modo?”.

Al battibecco si è aggiunta Adriana: “Non si può fare altrimenti io mi invento che faccio la truccatrice e lei fa la fonica, dobbiamo essere due gruppi”. Fabio Testi, il meno litigioso del GFVip, ha placato gli animi: “Il Grande Fratello ci ha fatto un regalo, cerchiamo di stare in armonia”.