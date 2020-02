Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello Vip. Il clima era già teso ma quando Valeria Marini ha raggiunto Antonella Elia in sauna il clima è diventato proprio bollente. “Ma sei venuta qui a rompere? La tua faccia è già abbastanza cucita.. .vabbé… guarda che il cu*o non si vede neanche se stai appoggiata al vetro. Hai il cu*o pieno di cellulite, meglio che lo copri” ha detto la Elia alla Marini che ha rintuzzato: “Io stavo venendo qui e te sei corsa dentro sperando che io non venissi più e comunque non ho bisogno di farmi vedere il cu*o”.

Tra provocazioni e confessioni esplode la Casa del GF Vip. La Marini provoca e sventola il crocifisso sotto della Elia che perde la testa e alla fine alza pure le mani. La diva del Bagaglino piange e invoca la squalifica, la Elia accusa: "Qui c'è gente senza dignità. Io sono un animale, sono pericolosa".

Giovedì pomeriggio, Valeria Marini e Antonella Elia hanno sfiorato la rissa al GFVip. L’attrice di origine sarda ha sventolato il crocifisso sotto gli occhi di Antonella che le ha dato uno spintone (non si è scusata, ma ha detto: “Sono contenta di averle fatto male”). La Elia è scattata perché da giorni Fernanda Lessa la provocava dicendo che “porta sfiga, è negativa” e le metteva il sale intorno al letto. La Marini ha dato ragione alla Lessa affermando che la Elia esprime “energia negativa” e ha indossato il crocifisso come a significare che è indemoniata. Poco dopo Valeria Marini ha pianto in giardino: “Può dire tutte le stupidaggini del mondo però non può mettermi le mani addosso, è da mercoledì che minaccia, io non gioco più, devo stare qui a prendermi gli insulti di una persona che semina cattiveria. Non ci sto, in passato mi hanno già alzato le mani, ho sofferto e non lo permetto più a nessuno, non voglio più che accada. Il regolamento dice che non puoi toccare le altre persone, è da squalifica”.

I coinquilini l’hanno calmata, ma intorno a mezzanotte la Marini si è sfogata con Licia Nunez (che ancora una volta ha provato a spiegare i black out della Elia) e Fernanda Lessa: “L’ha fatto apposta per levarmi dalla scena di recitazione, era una cosa premeditata. Eh no, non credo più a questa cosa che le si chiude la vena, che ha il black out, lo ha fatto con tutti a turno, lo fa apposta per strategia, ma non va bene. Perché io ho dovuto piangere?”. Fernanda Lessa ha alimentato il fuoco: “L’ho sempre detto che odia le donne, poi ho pensato di sbagliarmi e invece ho visto cosa fa con te e Adriana o Barbara e posso dire che odia le donne. Se ci fai caso, con gli uomini non litiga così”.

La Marini era inarrestabile: “Io metto a fuoco la realtà dei fatti. Tutti sanno cosa fa. E anche Antonio che fa il doppio gioco… crede che non lo abbia capito, ma glielo dirò lunedì in diretta. Antonella mi ha dato un colpo dritto, fa male. I fatti parlano chiaro e vedrete quando è finito il gioco cosa pensa la gente fuori. Anche per chi ci guarda… non è una cosa bella. Io sono entrata per portare allegria, Antonella non deve stare qua dentro. E Francesca Barra? Ha detto che non la conosceva dopo esserle stata vicino 4 puntate. Oggi sono stata vittima di un’aggressione ma non voglio più che la mia persona sia coinvolta in una cosa del genere. C’erano tre persone che la trattenevano. All’Isola dei Famosi ha strappato i capelli ad Aida Yespica. E’ suo uso e costume mettere le mani addosso alle persone. Poi viene dalla storia di Patrick, se non ci fossero state le telecamere, Patrick era distrutto anche se non l’aveva mai spinta. Allora non è una cosa a caso, ma è studiata e pensata. Non servono le lacrime di coccodrillo. Lei era in nomination e credimi, l’avrebbero buttata fuori”.

Fernanda Lessa osserva che il comportamento di Antonella abbrutisce le persone e Teresanna Pugliese è dello stesso avviso: “Sembra che ogni concorrente le abbia fatto qualcosa”. Nel frattempo, in camera da letto, Adriana Volpe esortava Antonella Elia a trovare una soluzione e l’ex spalla di Mike Bongiorno: “Non c’è, purtroppo non c’è. Al momento opportuno sarò eliminata e vivrete una vita meravigliosa e serena senza di me. E’ una catena di reazioni, non fatta perché sono aggressiva o machiavellica, io sono così anche fuori. Non ho rivolto la parola alla mia migliore amica per 5 anni! Per me questa è una grande prigionia e per loro uguale. Sopravvive qualcuno e altri no. Io non posso tornare indietro e non voglio. Sono ferma nella mia essenza, questa sono. Non voglio più parlare con Valeria e Fernanda. Soffro, ma sto bene così. Non è che mi diverto goliardicamente come fai tu, io prendo il lato più odioso e fastidioso, Adriana, siamo caratteri diversi. Beata te che ti diverti. Starò più calma e isolata che posso per non scatenare putiferi: la storia dei segni della croce non l’accetto, anche no. Gli sguardi li farò ancora” e la Volpe: “No, te fai le faccine”, ma l’ex soubrette: “E loro? Loro devono farsi aiutare da qualcuno quando escono anche se non lo faranno. Non sto affondando se è questo che pensi, io agisco come dicono le mie viscere”.

La Volpe vorrebbe che trovasse qualcosa che le porti beatitudine, ma la Elia è refrattaria ai consigli: “Io non cerco niente, voglio sopravvivere finché uscirò, non mi importa di trovare amicizie, sostegni, intese, mo’ quella parla con Licia della festa di compleanno e mi urta. Io la beatitudine la cerco fuori, qui non posso trovare armonia, è troppo tutto una fiction… poi ognuno si godesse la sua di dignità, il mio modello è uno e integro. Adesso c’è calma apparente, in realtà stanno già lavorando sotto per catturare anime e questo mi fa schifo. Ad esempio c’è la Marini che parla da ore con Licia della sua festa di compleanno, questo non è catturare anime? Non è un sogno, non facciamoci prendere per il cu*o. Se uno non mi rispetta, io non lo rispetto, non bisogna urlare, starnazzare, fare gesti insulsi. Me ne frego dei motivi, se non stai bene te ne stai a casa. Le reazioni devono essere controllate! Se uno è fuori controllo, io reagisco Io sto facendo un percorso molto dignitoso qui dentro, non sarà straordinario, ma è dignitoso. Non è vero che tutti abbiamo una dignità, c'è chi la perde, chi non ce l'ha proprio, la dignità è una conquista e qui dentro c'è qualcuno che non ha dignità. Sono parole forti? E allora non me le far dire!”. Adriana Volpe le consiglia di decomprimere e la Elia esplode di nuovo: “Ma tu perché mi parli così? Perché mi vuoi bene? Mah, allora fuori di qui costruiremo qualcosa, qui non è possibile”.

La discussione si infiamma perché la Elia ribadisce che una sua amica non può abbracciare una sua nemica e che non ha alcuna intenzione di cambiare: "Tu pensi che io faccia questo per istigare, ma non è così. Sono così nella vita. Chiedilo a Pietro come sono davvero. Io sono pericolosa qui come fuori, io vorrei essere buona e solare, ma dentro ho una rabbia che mi distrugge, io sono così, è una cosa animale. A me le vostre moine fanno senso, mi viene male allo stomaco, mi fa senso. Io sono gelosa, gelosa...voglio che le mie amiche stiano sempre e solo vicino a me. io sono irrazionale, è una roba viscerale e non voglio lavorarci sopra. Io sto benissimo così e pazienza se mi taglia i rapporti. Per me la vita è stata una giungla, non ho avuto rapporti umani, non ho avuto una mamma che mi abbracciava... gli abbracci non si elargiscono come fossero niente. Io mi trovo bene così e non cambio. Sono un animale. Tiro su muri? Sì e mi sta bene".