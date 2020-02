Antonio Zequila come Enzo Paolo Turchi. La confessione imbarazzante al GfVip

Al Grande Fratello Vip 4, Antonio Zequila come Enzo Paolo Turchi all'Isola dei Famosi: “Ho un problema di emorroidi”. L’attore ama considerarsi un conquistatore gentiluomo e sul punto è molto permaloso tanto da arrivare a litigare con Paola Di Benedetto e Sara Soldati che lo considerano agé e anche un po’ viscido nei modi di fare con le ragazze più giovani.

Oggi però è stato lo stesso Zequila a rovinare la sua immagine facendo una confessione privatissima e decisamente imbarazzante a Antonella Elia. Il vip stava facendo degli esercizi a corpo libero, la Elia gli ha chiesto come mai non usasse i pesi e l’attore: “Poi ti spiegherò cosa mi è successo, ti dirò perché non posso fare i pesi”, ma subito dopo ha aggiunto: “Ho avuto un problema serio di emorroidi”. Zequila ha abbassato la voce, ma la precauzione è stata vanificata dal microfono aperto.