Antonella Elia, concorrente del GFVip 4, mette le mani addosso a Valeria Marini e rischia la squalifica. Gli animi sono agitati nella casa dalla porta rossa e da 24 ore Antonella e Valeria battibeccano in maniera sempre più accesa (stanotte la Marini le ha detto “sei negativa, sei la bambola assassina” e la Elia – sorpresa dal fatto che nessuno la difendesse - ha risposto “ti prendo a calci nel c**o”).

Ma oggi pomeriggio lo scontro è degenerato. Il GF ha dato una prova di recitazione, Valeria si stava accordando con Antonio Zequila e Aristide Malnati e allo stesso tempo agitava un rosario legato al polso. Antonella Elia, credendo che fosse un gesto malizioso rivolto a scacciare la sua negatività, si è avvicinata furibonda: “La smetti? Hai rotto i cog**oni!” e con espressione cattiva le ha dato uno spintone vero e proprio: “La smetti?! La smetti?!” e la Marini: “Mi hai messo le mani addosso perché ho agitato il crocifisso. Non puoi farlo” e la Elia per tutta risposta: “Non hai sentito niente, sei piena di plastica, sei tutta plastica. Basta non ne posso più, non ne posso più”. Gli inquilini le hanno separate, ma la Valeria Nazionale ha urlato: “Se ne deve andare, non può stare con altre persone, siamo alla pazzia, supera sempre il limite, mi ha messo le mani addosso. Io avevo il crocifisso al polso solo perché è il regalo di un mio amico mica per lei. Le mani addosso non si giustificano, mi ha dato una spinta e mi ha fatto male, mi ha dato una botta forte. Sono rossa. E poi come si permette di dire che sono tutta plastica? Deve uscire”. Antonella Elia si è seduta e Adriana Volpe ha provato a calmarla, ma la finta svampita non ha voluto saperne: “Io ci tengo molto alla religione, su certe cose ci vuole rispetto. Mi vuole far passare per indemoniata per come la guardo? E’ venuta con il crocifisso in faccia. Non si può, stiamo perdendo il lume della ragione”.

Antonella ha tirato in ballo anche Fernanda Lessa, già accusata di farle riti woodo: “E’ la tua amica che ha iniziato questa storia, si è fatta il segno della croce, ci sono dei limiti che non vanno superati e uno di questi è la religione. Il cono di luce, il crocifisso… ma che sono queste robe? Diamo i numeri?”, la Volpe le ha fatto notare che anche Licia ha il crocifisso al polso, ma Antonella ha digrignato i denti: “Non cambiare le carte in tavola! Dì a quelle due di calmarsi, la religione va rispettata, far passare una persona per indemoniata e posseduta… ma dai… il gioco della tua amica si è trasferito anche all’altro genio della casa. Adriana non cambiare le carte in tavola, anche io ho il crocifisso, ma è nel mio beauty, non vado a darlo in faccia alle persone, lo tengo nascosto. Dai Adriana, le mie percezioni sono esatte”.

Nel frattempo dall’altra parte della casa, Valeria Marini era fuori di sé: “Mi ha dato una spinta e mi ha fatto male, bell’esempio davanti a milioni di italiani, mette le mani addosso perché io ho il crocifisso che mi ha regalato un mio amico” e la Elia: “Sono contenta di averle fatto male, lo spintone è niente, questa è scema, è proprio scema”. Solo dieci giorni fa, Antonella e Serena Enardu chiedevano l’espulsione per uno spintone inesistente di Patrick Ray Pugliese ai danni dell’Elia.