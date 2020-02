Andrea Montovoli e l'addio al Grande Fratello vip: qui è come il carcere

Andrea Montovoli verso l’addio al Grande Fratello Vip 4. L’attore è uno dei concorrenti più apprezzati di quest’edizione, ma il suo passato pesa sulla sua avventura nella casa dalla porta rossa. Montovoli a 14 anni ha sofferto la morte del padre ed è finito in un brutto giro che lo ha portato a scontare sei mesi di galera. Nel periodo di carcerazione è nata la sua passione per il teatro e ha cambiato la sua vita.

In queste ore ha confidato a Patrick Ray Pugliese e Adriana Volpe che è vicino al punto di rottura: “Vediamo cosa succede lunedì ma voglio ritirarmi. Basta, non ce la faccio più, voglio andar via prima di iniziare a spaccare qualcosa, questa è pur sempre una reclusione. Io volevo tirar fuori quello che è successo 17 anni fa, allora non potevo prendere la porta e andar via, adesso invece posso farlo. Stare qui mi ha fatto riaffiorare tante sensazioni, anche questa è una costrizione. Sai che hanno provato a convincermi per tre anni a fare il GF? Ho sempre detto no, questa volta ho accettato, ma sento che sono al limite”. Adriana Volpe e Fernanda Lessa hanno cercato in tutti i modi di dissuaderlo, ma Montovoli sembra deciso a uscire dal frullatore del reality di Canale 5.