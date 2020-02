Antonella Elia, il fidanzato e lo "scoop". Tutto finto? Sbugiardata dalla d'Urso

Bufera su Antonella Elia e Pietro Delle Piane, smascherati a “Live – Non è la d’Urso”: sarebbe d’accordo sulla paparazzata con Fiore Argento. Ed Enrica Bonaccorti si leva un sassolino dalla scarpa: “Antonella mi ha sempre fregato”.

Pietro Delle Piane torna a “Live – non è la d’Urso” e si scusa con Barbara d’Urso per la gaffe della scorsa settimana sulla sua vita privata. La conduttrice apre il capitolo delle foto che lo ritraggono insieme all’ex Fiore Argento: “Qualcuno sospetta che te e Antonella siate d’accordo. Abbiamo sentito un’esperta di mimica facciale”. La psicologa conferma che la Elia non era stupita o dispiaciuta perché le espressioni erano chiaramente forzate. In studio, Vladimir Luxuria e Giovanni Ciacci credono che i due fidanzati siano d’accordo e Enrica Bonaccorti svela un retroscena: “Antonella è molto intelligente, fa la scema ma non lo è. Quando lavoravamo insieme a Non è la Rai, io ho cercato di aiutarla, di fare cose per lei e puntualmente mi ha fregata. Ogni volta mi chiedevo ‘ma come è possibile che mi abbia fregato di nuovo?’. Io non le credo assolutamente, fin da subito ho pensato che fossero d’accordo. È intelligente, ma è inaffidabile sul lavoro”.

Pietro Delle Piane, sulla paparazzata con Fiore, si arrampica sugli specchi provando a sostenere di aver detto che era braccato dai fotografi non prima, ma dopo l’uscita delle foto con Fiore e la d’Urso: “No, no, non è così… poi lo dimostrerò, ma tu hai detto che eri inseguito dai fotografi prima delle immagini”. Dopo la prima incongruenza, ne arriva una seconda: Pietro Delle Piane sostiene di essere andato nel bar con la vetrina sulla strada per volere di Fiore che, presente in studio, nega. Il doppiatore smentisce anche la circostanza del motorino: “Ero in macchina perché avevo mal di schiena, non in motorino, lo può testimoniare il mio amico e qui ho il certificato del medico. Mi sembra strano che non si ricordi che mi aiutava a deambulare”.

Poi il colpo di scena: “Lei dice che sono stato io a chiamarla e allora ecco lo screenshot delle chiamate. Ci sono più chiamate che ricevo, che quelle che faccio e la cosa particolare è che sono antecedenti all’entrata di Antonella nella casa. Quindi Fiore cosa mi doveva dire sapendo che ero fidanzato? Mi parlava di lavoro. Non mi proponeva i progetti del padre, mi teneva informato, sapeva che da quando avevo stretto la mano a Dario, volevo lavorare con lui, non c’è niente di male se io attore cerco di creare energie positive con un regista”, ma la figlia di Dario Argento alza gli occhi al cielo come a dire che l’ex sta inventando tutto.