Scontro senza esclusione di colpi tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto durante e dopo la tredicesima puntata del GFVip 4: “Sei un gran cafone!”, “Zitta che oltre a Madre Natura per il tuo corpo non hai fatto niente. Ignorante!”. E la fidanzata di Federico Rossi si mette a piangere.

Nervi a fiori di pelle nella casa del GFVip dove da lunedì entrerà Valeria Marini in qualità di concorrente ufficiale. Durante la diretta, Signorini ha scherzato su Antonio Zequila che ci provava con la 20enne Sara Soldati, Paola Di Bendetto gli ha detto che per lui Sara è off limits, è impossibile da conquistare e l’attore è andato su tutte le furie: “Ovvio che ci starebbe con me, adesso no perché ci sono le telecamere, ma fuori dalla casa sì. E comunque Paola, ho avuto donne di 19 anni, più fini e più fighe di te. Cosa pensi di essere l’unica figa?”.

La Di Benedetto ha controreplicato: “Oh mamma, abbiamo toccato l’ego di Zequila, non sia mai detto! Sei un cafone, la tua cafonaggine è senza limiti, ma chi ti credi di essere? Sono giorni che mi dai contro. Non alzare la voce con me, maleducato! Ti sei fatto un film! La tua cafonaggine è senza limiti. E pensare che l’ho pure difeso quando il mio fidanzato gli diede del microcefalo perché non avevo mostrato il cu*o! Vai a ca**re”.

A sua volta Zequila è sbottato: “Sei una grande maleducata, tu hai fatto solo Madre Natura per il corpo, per il resto che altro sai fare? Sei ignorante, non sai niente di cinema”. Sara Soldati, pomo della discordia, ha bacchettato Zequila ricordando che lei aveva messo dei paletti, che ci poteva essere solo amicizia e che non le era piaciuto sentire che “dentro la casa non ci stava, ma fuori sì”. Nell’infuocato post puntata, Paola Di Benedetto e Zequila hanno continuato a inveire l’uno contro l’altro finché la modella non è scoppiata a piangere: “Non capisco questa sua violenza verbale verso di me, questo accanimento da uno che potrebbe essere mio padre. Ma come si permette?! Non è giusto che dica che lavoro solo per il corpo, sto facendo di tutto per levarmi di dosso l’etichetta della bellona”.

Anche Antonio Zequila è andato di coinquilino in coinquilino a perorare la sua causa: “Non mi sono mai proposto a Sara. Io sono un uomo perbene. Paola ha fatto carne da macello come se fossi l’ultimo ce**o degli uomini. Io passo il mio tempo con donne più giovani e dopo 10 volte che mi dà del cafone, posso reagire. Lei che fa la bellina e si trucca sempre, è molto pungente, è molto più cattiva di quanto si pensi” e ad Adriana Volpe che cercava di mettere pace: “Voi non sapete che con Sara ci eravamo ripromessi di andare alle Maldive insieme usciti da qua! In amicizia, ma insieme alle Maldive. Paola non mi deve far passare per quello che non sono”.