Fuori Pago, al televoto (non eliminatorio) Antonella Elia, Andrea Montovoli, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto. La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 4 è il tripudio delle minestre riscaldate (altro che “imprevisti” come ripete Alfonso Signorini): Serena Enardu, appena sbattuta fuori dal pubblico, è di nuovo protagonista, Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, è il convitato non di pietra, ma di foto patinate, Valeria Marini da lunedì è una nuova concorrente del GFVip 4 (bis dopo la prima edizione). E a mezzanotte scoppia un violento diverbio tra Paola e Zequila: “Cafone”, “Ignorante”.

Tregua armata al GFVip

Alonso Signorini apre la tredicesima puntata del reality show mostrando lo scontro di lunedì scorso tra Antonella e Patrick. La Elia è ferma sulle sue posizioni: “Si sono alleati verso il debole”, mentre Patrick chiede di nuovo scusa. Il vero obiettivo però è Andrea Montovoli da far passare per “senza palle” giusto in tempo per la nomination a fine serata. Va in scena il mondo alla rovescia: gli opinionisti, capeggiati da Signorini, disegnano un bell’abito da vittima per Antonella Elia: tutti cattivi perché come vittima perché lunedì scorso nessuno l’ha consolata. Adriana Volpe si permette di dire: “Ha parlato di bullismo e violenza senza che fosse vero. Mi sembra folle che si pretenda che siamo noi a doverci scusare”. Viene fuori un pasticcio terribile in cui causa ed effetto si confondono. Perfino Signorini si contraddice: “Abbiamo mostrato le immagini che testimoniavano che lo spintone non c’era stato, le sue offese, ma l’avete vista piangere e non le avete espresso vicinanza”. Cioè la Elia provoca e insulta e i coinquilini devono chiedere perdono perché respirano la sua stessa aria?! “Crotalo” 1 – “Maiale, ippopotamo, pagliaccio di me**a, mi fai schifo, mostri, mi sacrificate per gli ascolti” 6.

GFVip: la santificazione della martire Antonella

Signorini conclude la notte della (tentata) riabilitazione di Antonella Elia - faccia costipata, testa bassa, occhi cerchiati di nero malinconico da piccola fiammiferaia senza regali la notte di Natale, rossetto consumato - bacchettando Fernanda Lessa, Fabio Testi e Andrea Montovoli perché hanno montato il caso: “Ti spezzo in due brasiliana pazza”, la frase invece era: “Se escono i confessionali ti aprono in due bella brasiliana”. Il conduttore tira loro le orecchie: “La frase era sostanzialmente diversa, non vale chiedere scusa”. Montovoli rimane di stucco per la seconda sciabolata, Fernanda urla: “ti aprono in due non è femminista” e Fabio prova a spiegarsi, ma è tutto inutile contro chi vuole Antonella “santa subito”. Durante la pubblicità, Montovoli bubbola: “Non pensavo che dopo gli insulti di una persona, fossi io a dover chiedere scusa. Stanno facendo vedere quello che vogliono” e la Lessa: “Sono già stufa”.

GFVip: a volte non schiodano

In un mese e mezzo di reality show, abbiamo visto più Serena Enardu che gli sponsor del Grande Fratello. Quasi tutti gli inquilini ritengono che l’ex tronista non ami Pago e che lui si faccia manipolare pur di ritrovare il consenso del pubblico. La Enardu rientra in casa per un confronto con Patrick e Andrea Montovoli, ma è tutto fumo e niente proceddu: “Sono entrata nella casa del GF e per me è stato difficile. Pago con voi andava d’accordo, poi sono entrata io e ho vissuto il vostro atteggiamento inquisitorio. Pensavo di vedere un riavvicinamento tra Pago e invece avete incitato i fan a farlo uscire”. Patrick e Andrea la invitano a non dire bugie perché non hanno mai fatto appelli contro il cantautore e la socialvenditrice replica: “Eh non so con precisione, me l’hanno riferito perché ho avuto un sacco di cose da fare”. Pago si difende: “Davvero pensate che sia racconti la mia storia per pubblicità?”. Ehm, sì. Pupo, stasera sempre fuori fuoco (né ficcante né spiritoso), interviene a sproposito: “Smettetela di dire che Serena è in cerca di visibilità. Tutti siete lì per farvi vedere, anche io e Wanda siamo qui per notorietà”. L’opinionista ha la memoria corta: due settimane insinuò che Serena fosse al GF per business. E dimentica che sono stati Pago e fidanzata a sottolineare spesso e volentieri di essere nella casa, non per riacquistare notorietà, ma per rincollare il vaso dell’Ikea del loro grande amore.

GFVip: i suoceri

Va bene che al GF tira più un pelo di gossip che di altro genere, ma la lettera di mamma Eleonora Giorgi e l’intervista di papà Massimo Ciavarro pro love story tra il figlio e Clizia Incorvaia è interessante quanto un cantiere ad Abbiate Grasso. Però c’è da fare pubblicità a “Verissimo” e dunque via libera a Massimo che dichiara a Silvia Toffanin: “Clizia mi sembra molto carina, se son rose fioriranno”.

Sorprese per Pago e Licia

Dopo Serena, il fratello e l’ex moglie, calca il palcoscenico di Cinecittà anche la sorella di Pacifico Settembre. Pago mette a nudo il dolore per il padre Nicola latitante, finito in carcere per bancarotta fraudolenta e morto prematuramente. La sorella Nunzia entra in casa e lo abbraccia festosa. Ma quando lo saluta: “Uuuuh sono entrata al Grande Fratello!”. Uuuuh quanto amore! Serena, in studio, non batte una ciglia finta visti i rapporti tesi con Pago’s family. Per Licia Nunez la sorpresa è una lettera della madre che ammette di aver vissuto come un lutto la decisione della figlia di andar via da casa: “Oggi siamo orgogliosi della tua scelta e Barbara sarà la tua compagna di vita”. L’attrice spiega (o più maliziosamente improvvisa un monologo) quanto sia importante l’accettazione dei genitori per un figlio omosessuale e Signorini la interromper per andare in pubblicità.

GFVip e l’ormone unisex

I vip stanno facendo un calendario e il mese di giugno vede Adriana Volpe e Andrea Denver protagonisti. Wanda Nara ha ritrovato la pudicizia dopo la festa sfrenata a Parigi: “Mio marito vede una cosa così entra in casa e mi prende per i capelli”. Il modello è invaghito della milf e lei ricambia: “Non me ne voglia Roberto, ma questi ventenni ci danno delle gioie incredibili”. L’esperto Zequila: “Eh, gli ormoni sono unisex”.

L’eliminato del GFVip: Pago

Pago fuori con il 47% dei voti, 53% per Licia Nunez. Il cantautore fugge dalla porta rossa nemmeno fosse Pamela Prati. Le erinni Paola, Antonella e Clizia accusano il gruppo. La Di Benedetto parla di “pugnalata alle spalle” da parte di Patrick e Montovoli, Clizia ricorre alle solite citazioni da settimana enigmistica: “Il velo di Maya è caduto, ho capito solo stasera che ci sono due gruppi. Lui si è sentito pregiudicato da Serena”, Antonella si guarda intorno e fa partire la solita invettiva: “Questi sono mostri”. Signorini ci vede un’uscita polemica, alcuni inquilini ci vedono fragilità, la saccente Fitvia Serena ci vede un “tradimento” e per i social c’è tanto rosicamento. Come ogni eliminato, anche Pago si dimentica che a cacciarlo è il televoto del pubblico e non la nomination dei vip. In sintesi: Pago e Serena hanno fallito l’operazione “simpatia”. Transeat che Antonella non sia felice per la permanenza di Licia, la sua amica del cuore.

“Le mie prigioni” al GFVip

Un videomessaggio di mamma Angela è la sorpresa sincera per Andrea Montovoli: “Sono fiera di te nonostante gli errori del passato (è finito in carcere). E sono convinta che lo sarebbe anche tuo padre. Ti sei rimboccato le maniche e sei stato il capofamiglia per me e tua sorella Anita”. L’attore esce dal confessionale e trova la mamma. Allegra, sorridente e affettuosa NON a favore di telecamera. Promossa.

I pessimi attori del GFVip

Signorini mostra ad Antonella Elia l’intervista di Fiore Argento a “Live – non è la d’Urso" in cui smentisce Pietro Delle Piane: nessun lavoro, nessuna telefonata. Antonella Elia simula stupore, ma è lo sguardo di una donna indifferente: “Non posso credere che Pietro abbia fatto tutto questo per pubblicità. Non voglio credere che sia una farsa. Sono sicura che la mia popolarità gli è indifferente”. Wanda Nara sottolinea che quelle foto non sono normali e dice la cosa più intelligente di tutta la diretta: “Ha bisogno di un’amica che le dia uno schiaffo e la svegli. Se Pietro lo ha fatto apposta è tremendo, se voleva vedere l’ex fidanzata è tremendo lo stesso”. Intanto Karina Cascella, opinionista di Barbara d’Urso, taglia la testa al toro pubblicando su Instagram uno screen della Elia: “La faccia di chi sa già tutto perché forse si sono parlati prima di entrare… lei pessima attrice”. E pure Pietro non vincerà il Donatello.

Da Zequila bum bum a Denver bum bum e scoppia la lite

Antonio Zequila deve farsene una ragione: è il momento di appendere al chiodo l’armamentario da Mr. Underwear. Sara Soldati, modella 20enne e potenziale concorrente del GFVip, gli ha fatto perdere la testa, ma a lei piace Denver che sembra ricambiare nonostante sia fidanzato. Wanda Nara regala una perla: “Mah, a me Sara sembra caliente come l’acqua, ma non fa il tè”. Il siparietto degenera in un rovinoso litigio tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila. La modella punge Zequila: “Ci sono cose possibili e cose impossibili, tra te e Sara è impossibile”, l’attore, che sta ricevendo due di picche più che a briscola, scoppia: “Mi vedi? Gli occhi di Sara non mentono, ovvio che ci starebbe con me! Adesso no perché ci sono le telecamere, ma fuori la casa sì”. Paola se la ride e Zequila: “Io ho avuto donne di 19 anni, più fini e più fighe di te. Cosa pensi di essere l’unica figa?” e la Di Benedetto: “Oh mamma mia, abbiamo toccato l’ego di Antonio Zequila! Non sia mai. Sei un cafone, un cafone”. Scoppia il putiferio. L’attore urla: “Sei una grande maleducata, tu hai fatto solo Madre Natura per il corpo. Sei ignorante, non sai niente di cinema. Sei ignorante e non sei umile”, la modella ribatte: “Non alzare la voce con me, maleducato! Ti sei fatto un film! La tua cafonaggine è senza limiti. Vai a ca**re. Recentemente ce l’ha un po’ troppo con me. Sono due giorni che vedo un’eccessiva insistenza verso Sara” e Antonio: “Io non ho mai rotto le scatole a questa ragazza, non mi sono mai proposto. Io sono un uomo perbene. Paola ha fatto carne da macello come se fossi l’ultimo ce**o degli uomini. Dopo 10 volte che mi dà del cafone, posso reagire”. Scioccata Sara Soldati: “Io ho messo subito dei paletti e ho detto che ci poteva essere solo amicizia. Ma non si deve permettere di dire che sotto le telecamere non succede, ma fuori la casa sì!”.

Le nomination del GFVip 4

I preferiti sono Aristide, Patrick, Denver, Fernanda, Licia e Adriana. Al televoto vanno Antonella Elia, Andrea Montovoli, Paola di Benedetto e Clizia Incorvaia incavolata per il voto di Denver senza sapere che Aristide l’ha nominata dandole della malata di protagonismo. E’ una fake votazione perché lunedì il concorrente che ha ricevuto meno preferenze andrà di default al televoto successivo.

Valeria “Equitalia” Marini

Peggio dell’onnipresente Serena, c’è solo l’una e trina Valeria Marini. Il GFVip1 non le è bastato, così concede l’ingombrante bis: da lunedì sarà una concorrente ufficiale. Dopo la consueta auto sponsorizzazione, la Marini dice: “Antonella, sei contenta di vedermi?”, e quella: “Non particolarmente”, “Dai, diamo il bell’esempio”, “Non sono capace” risponde pesantezza Elia.

GFVip Night

Foto di Wanda Nara nuda di cu*o all'1.25 e buonanotte, ma in casa è guerra tra bande.