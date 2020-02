Altro che corsa all'oro, giovedì 20 febbraio nella Casa del Grande Fratello Vip 4 è partita la corsa alla nomination e all’immunità: Andrea Montovoli chiede di non inserirlo tra i preferiti per sfidare Antonella Elia, ma forse ha sbagliato i conti. E stasera, Pago dovrebbe abbandonare il reality show: i sondaggi danno salva Licia Nunez.

La Casa del Grande Fratello Vip 4, dopo due giorni di calma apparente, si è risvegliata operosa al momento di eleggere i preferiti in maniera anonima. Il gruppo di Adriana Volpe, Patrick, Montovoli e Fernanda Lessa ha cercato di non rendere immune Antonella Elia perché vorrebbe spedirla al televoto, mentre Antonella, Zequila e Aristide Malnati si sono coalizzati. A fare il doppio gioco è proprio Antonio Zequila che di giorno sembra l’amico di Patrick e di notte gli dà contro: “Io sono come te Antonella, anche io avrei litigato, ma non posso farlo perché una lite in tv mi ha marchiato tanti anni fa, quindi devo essere diplomatico” e la Elia strizzando gli occhi con cattiveria ha ricominciato a fare la bulletta: “visto? Stanno facendo i complottino da due soldi, che fastidio! E’ arrivato il clown (Patrick, nda)”. Antonella ha anche ammesso di aver tagliato i capelli al gieffino per provocare una reazione violenta, ma poi si è accorta che non c'è cascato: "Ho pensato, cavolo, non ci casca!".

Intanto Montovoli ha chiesto espressamente ai coinquilini di levarlo dai preferiti per andare in nomination e sfidare la Elia: “o io o lei, in ogni caso non ce la faccio più a stare in casa con una folle così”. Intorno a mezzanotte però Montovoli, Patrick e Denver si sono resi conto che, numeri alla mano e senza traditori dell’ultima volta, nemmeno questa volta riusciranno a nominare Antonella Elia perché sarà salva. Questa sera, nel corso delle tredicesima puntata, si conoscerà il nuovo eliminato. Secondo i sondaggi, tra Licia Nunez e Pago, dovrebbe uscire il cantante che ha deluso i telespettatori e che paga anche l’appoggio social della fidanzata Serena Enardu, offensiva con Patrick e Montovoli.