Wilma Goich e Elfrida Ismolli, scontro totale su Edoardo Vianello

Frecciate a distanza tra Wilma Goich e Elfrida (moglie di Vianello): ci sarà l’incontro tv dalla Daniele?

Guerra a distanza che continua a colpi di interviste televisive. Tra Wilma Goich e Elfrida Ismolli, rispettivamente ex moglie e attuale moglie di Edoardo Vianello, i rapporti sono ancora tesi. Ed in esclusiva a Storie italiane, il programma di Rai1 con Eleonora Daniele, arriva la Goich. Che risponde alle accuse di Elfrida.

Ricordiamo, facendo un breve passo indietro, che tutto è nato dopo l’esibizione dell’attuale moglie di Vianello, in occasione dei suoi 80 anni, sul palco dove c’era pure Wilma. Elfrida ha cantato una canzone de I Vianella che ha infiammato la questione. Oggi Wilma torna a parlare a Storie italiane. E tuona: “Io sono molto tranquilla, ma non ho capito che cosa è venuta a fare, è venuta qui per dirmi di stare tranquilla e che mi vuole bene? Pensa di venire qui a prendermi in giro? Come fai a dirmi che mi vuoi bene quando ci siamo visti in 20 anni solo dieci volte e ci siamo detti 20 parole. Voler bene è importante. Io ce l’ho con Edoardo e non con lei, la mia è una polemica artistica, la famiglia non c’entra. Dopo due anni mi viene a dire che non devo prendermela perché lei è stonata: ma non poteva dirlo davanti a duemila persone?”.

Elfrida, sempre a Storie italiane, aveva detto: “Sono un’ingegnere e non un cantante. I Vianella? È stato solo un gioco, voglio dirle solamente di stare tranquilla, che io le voglio bene, noi siamo una famiglia allargata, abbiamo fatto il Natale assieme. I nostri rapporti sono buonissimi. Non so perché ogni tanto Wilma esca con queste cose”. Ma adesso, la domanda da cento milioni di dollari, è solo una: riusciranno ad incontrarsi in studio dalla Daniele per mettere la parola fine alla vicenda? La conduttrice ha posposto ad entrambe un incontro. Chissà cosa accadrà.