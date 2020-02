Una camomilla ha sancito l’armistizio tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese che chiede scusa alla showgirl: i due abili concorrenti del Grande Fratello Vip 4 fanno pace ma Andrea Montovoli e Fernanda Lessa non si fidano: “Antonella aggredirà di nuovo”. Dopo aver gridato alla violenza e al bullismo, dopo aver screditato Patrick per uno “spintone che mi ha spostato di un metro” con inquietante lucidità ai fini del gioco, dopo aver accusato la produzione di sacrificarla per gli ascolti e dopo aver trascorso tutto il martedì a fare la vittima inconsolabile del sistema (è sparita per un’ora in sauna e Denver ha cercato di spiegarle perché è stata lei la bulla, nda) pretendendo che gli altri si inginocchiassero e le chiedessero scusa, Antonella Elia ha avuto la meglio. Ieri notte, Patrick le si è avvicinato e le ha chiesto scusa: “Perdonami, sono stato brutale, non sono abituato a litigare in tv, mi dispiace”.

Poi il chiarimento: “A me basta che mi fai così con un dito e io dico ahhiii, c’è anche il video con Mike che mi tocca appena e io urlo ahiaaa e Mike mi apre in due – racconta la Elia - Credevo che tutto fosse successo perché ti sei rivelato un altro da quello che sei, cioè ti avevo chiesto di lavare i piatti e te mi avevi mandato a ca**re. Ti ho davvero tanto, tanto attaccato?” e Patrick: “Sì e io mi sono sentito di dovermi difendere perché sei molto forte e sono sceso in campo. Te lo dico sinceramente in questo mese e mezzo mi ero legato, non è finzione, l’affetto che ho provato era vero e lo provo ancora”. Antonella Elia ribadisce che lo trovava antipatico, ma poi si è affezionata: “Mi hai sempre coccolata, mi sei stato vicino. Però è vero gli scherzi che ti facevo all’inizio erano per cattiveria, si sono stata furba negli scherzi, quello della maschera (rotta, nda), quello della camicia rossa buttata per terra, quello degli occhiali di Montovoli. Andrea è tuo compare, ti dice che sono machiavellica e ti ha fatto una testa così”.

Patrick però taglia corto: “Ho capito che tu l’hai vissuta come una spinta, forse sei un po’ come me, non sempre si capisce quanto scherziamo e quanto ci facciamo, sei molto diretta e puoi essere fraintesa. Venirti addosso no nera una provocazione, era una gag che avevo preparato con il Grande Fratello. Quando ho sentito che parlavi male di me, allora mi sono avvicinato”. Più che una pace, è una tregua armata. Più tardi, Patrick in camera con Fabio, Fernanda e Andrea Montovoli, ha detto che secondo lui adesso Antonella è neutralizzata: “Non credo che attaccherà di nuovo briga con qualcuno, se lo fa è fuori di testa”, ma i due coinquilini sono certi del contrario ("lo rifarà, è nella sua natura") e sono disposti a uscire pur di non assistere ad altre sfuriate di Antonella Elia.