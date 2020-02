Fuori di seno al Grande Fratello Vip. L’incidente hot ha visto protagonista Clizia Incorvaia, l’ex moglie di Francesco Sarcina, criticata aspramente da Cristiano Malgioglio. Clizia ama fare il bagno nella vasca e spesso le telecamere indugiano sul lato B strizzato in un costume color arancione molto ridotto. Questa volta però, la fidanzata di Paolo Ciavarro, è incappata in un incidente sexy. Si stava lavando quando ha spostato troppo il reggiseno e il capezzolo destro ha fatto capolino a favore di lucina rossa. Pochi istanti immortalati dal curiosissimo popolo del web che, quando si tratta dell’influencer si spacca in maniera manichea: una fazione l’accusa di essere egocentrica e di averlo fatto apposta per riconquistare visibilità dopo l’ingresso delle tre bellissime Asia, Sara e Teresanna; l'altra fazione, quella dei fan, esprime preoccupazione e chiede di non diffondere gli screenshot per tutelare l’immagine di Clizia e il suo ruolo di mamma. Va detto però che l’Incorvaia, dentro la casa dalla porta rossa, non si sottrae a momenti bollenti con Paolo: baci profondi in piscina e notti insonni nella stanza dell’oblò.