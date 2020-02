La Pupa e il Secchione, Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco trionfano dopo la prova nudi

Maria Assunta Scalzi e Stefano Beacco sono i vincitori della terza edizione de “La Pupa e il Secchione e viceversa”. La finale, trasmessa martedì 18 febbraio su Italia 1, si è giocata sulla prova del bagno di cultura (i concorrenti erano immersi in una vasca piena d’acqua, nda) a cui hanno partecipato Scalzi e Stefano e Santagati e Stella Manente. All’inizio era in vantaggio la coppia dell’influencer, ma dopo 7 domande la situazione si è capovolta a favore della secchiona e del pupo, davvero molto affiatati come si è visto nella prova “nudi alla meta”. Sotto gli occhi di uno sconcertato Alessandro Cecchi Paone, Stella non ha riconosciuto Barack Obama e Giuseppe Conte e all’ultimo domanda non ha ricordato il nome delle tre caravelle di Cristoforo Colombo.

In pratica ha spalancato la porta al successo finale degli avversari. Punteggio finale a dir poco tennistico: 9 a 3 per Scalzi e Stefano e premio da 20.000 euro. Il conduttore Paolo Ruffini ha chiuso così: “La cultura è l'arma pacifica per vincere ogni battaglia”. Anche se quest’edizione è stata caratterizzata dalla prima espulsione nella storia del programma. Una settimana fa, la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti furono squalificati perché lei inveì contro il ragazzo che perse il controllo e le strinse il polso con forza.