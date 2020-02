Morgan fa pace con mamma Luciana. A Live non è la D'Urso finisce così

Morgan fa pace con la mamma Luciana a “Live - Non è la d’Urso”: “E’ colpa sua se dico sempre la verità”. Il Festival di Sanremo ha portato fortuna a Marco Castoldi, ospite fisso del programma domenicale di Barbara d’Urso. Dopo aver sviscerato il Bugo gate e la genesi della canzone “Sereno”, Barbara d’Urso vuole riavvicinare mamma e figlio che non si vedono da due anni.

Morgan mastica amaro: “Questo è trash”, però l’accoglie con un sorriso dolcissimo: “Si chiama Luciana, significa luce. Molte cose che faccio vengono dai suoi insegnamenti. Per due anni non ci siamo parlati, ma ci siamo scritti su whatsapp. Mi ha detto subito che Bugo aveva rovinato Endrigo, il suo commento era giusto, ma non è colpa sua se ho cambiato il testo, non deve sentirsi in colpa. Piuttosto dico che quando giudica una canzone è severa, ma ci azzecca”. Morgan non vorrebbe prestarsi al teatrino e scalcia: “Mamma ti fai strumentalizzare come Bugo? Sei la buga? Mia mamma è spiritosa” e l’abbraccia come un bimbo felice”.

Al videomessaggio della sorella che non vede e non sente da tempo, risponde guardando dritto in camera: “Abbiamo sofferto quando eravamo piccoli anche se ci hanno detto che non è vero, dobbiamo capire cosa ci è successo, se non fosse mia sorella ti potrei frequentare, anzi lo farò. Barbara, la cosa più importante che ci ha insegnato la mamma è il senso di giustizia, ci ha insegnato a esprimere quello che abbiamo dentro. La sua colpa è farmi dire sempre la verità. Vuole sapere dove dormo? Al quinto piano di un palazzo senza ascensore e date le sue condizioni non può venire a trovarmi”. Finisce letteralmente a tarallucci e vino: moscato, salame e meringata in una sala riservata di “Live Non è la d’Urso”.