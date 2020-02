Antonella Elia contro tutti al GfVip. Accuse false, insulti e lacrime fanno indignare i social

Antonella Elia esplode di rabbia nella casa del GFVip: grida e insulti a Adriana Volpe, Patrick Ray Pugliese, Andrea Montovoli, Licia Nunez e contro la produzione, poi piange: “Sono vittima di bullismo, fate branco contro di me”. Il GF pubblica il video del momento incriminato: "Non c'è alcuna spinta". Social unanimi nel condannare il comportamento inaccettabile dell'ex soubrette. Esiste un limite nei reality?

Sabato pomeriggio, Antonella Elia ha litigato con Patrick per i piat ti da lavare e lo ha accusato di averla spinta con forza “spostandomi di un metro”. Un fatto grave se fosse avvenuto, ma ancora più grave perché non è avvenuto: Antonella, ai fini del gioco, ha scelto deliberatamente la tattica di screditare Patrick agli occhi del pubblico imputandogli un gesto violento che non c’è stato. Il GF, infatti, ha pubblicato il video del momento e non si vede alcun spintone. Patrick l’ha mandata a ca**are quando ha capito la trappola e l’Elia ha replicato con parole pesanti : “Pezzo di me**a, pagliaccio, finto, ippopotamo, grassone di me**a”La lite furibonda ha spaccato la casa di Cinecittà: Montovoli, Denver, Ciavarro e Lessa con il gieffino; Aristide, Serena, Pago, Paola e Clizia con Antonella, Licia, Adriana, Fabio e Zequila ondeggiano cercando di rimanere neutrali. Antonella Elia si è lamentata con Licia e Serena perché Adriana non l’ha consolata: “Giocava come un’oca giuliva a bowling invece di starmi vicino, si è messa il vestitino della domenica e pensava a ridere. Adriana sta con un piede in due scarpe. Non mi è amica, è solo una gran co**ona. Non prende posizione perché è falsa” e a Serena: “Prendo gli occhiali da sole di quel gran co**ione di Montovoli e li butto oltre il muro. Sarebbe divertentissimo. Patrick? E’ un disgustoso ciccione. E’ uno sbruffone che dice minc*iate”. La Elia, non contenta degli insulti distribuiti a piene mani a tutti i coinquilini il giorno precedente, ha rincarato la dose litigando furiosamente con Licia Nunez, colpevole di averla rimproverata: “Ti riconcili con le persone e il giorno dopo ci litighi, usi termini esagerati come odio, avevi un rapporto idilliaco con Adriana e adesso le hai detto ‘oca giuliva, co**iona’ e egoista”. La Elia è andata su tutte le furie per essere stata smascherata davanti a Adriana che passava in quel momento: “Non mentire! Non l’ho detto. Non aggravare la situazione”, ma Licia ha ribadito la veridicità delle sue parole e Antonella: “Sei maligna se lo dici quando passa, vuoi far scoppiare il finimondo, mi vuoi mettere nei casini. Sei cattiva, sei una st**nza vera! Dimmelo a voce bassa, ca**o! Guarda quel ciccione di me**a che passa (Partick, nda). Trovami un bravo psicologo. Non si fa così, non si fa così Licia. Per te è tutto una fiction, reciti. Tutta questa è una ca**o di fiction! Non pigliarmi per il c**o!”. Nel frattempo Patrick e Montovoli hanno scherzato a fare i pensionati seguendola da vicino mentre matteggiava con Licia (per apparire nelle clip della puntata visto che sono perennemente ignorati). Domenica mattina, in cucina, Licia le ha chiesto di parlare della loro amicizia e Antonella ha perso il controllo: “Antonio mi aveva tranquillizzato e arrivi tu che mi rompi i co**ioni, ma me ne devo andare da questa ca**o di casa? Porca tr**a, mi volete dare pace? Fan**lo!”. La Nunez ha mantenuto la calma e poi l’ha raggiunta in camera dove l’ha abbracciata. A questo punto la Elia ha messo in piedi una sceneggiata ripugnante (e imbarazzante per lei) urlando al bullismo: “Non ne posso più, io sono una psicolabile, mandatemi dallo psichiatra! Patrick e quell’altro deficiente che mi seguivano… questo è bullismo, li devono cacciare. Mi veniva addosso. Non ne posso più”. Poi ha singhiozzato fingendo di piangere: “Non lo faccio apposta Licia, sono sbagliata, io sono confusa, non capisco qual è la realtà, per me è tutto finto, dico parole eccessive perché io sono eccessiva, o amo o odio. Patrick non può venirmi addosso, lui e quel deficiente di Montovoli, questo è bullismo e violenza e vanno cacciati. In confessionale sono contentissimi che stia sclerando e non ce la faccia più. Io credo che il GF sia felice”. Aristide e Serena le hanno dato ragione, mentre Denver è corso in giardino a raccontare a Montovoli e Patrick che la Elia li accusava di bullismo. Adriana Volpe ha espresso le sue perplessità: “Devo andare a parlarle? Non posso non schierarmi? Non è detto che se parlo con voi, non sono amica sua, non siamo all’asilo”. Fernanda l’ha sconsigliata: “Cadi nella sua trappola. Antonella si deve curare, sta giocando per fare il gruppetto e trovare alleati per fare la nomination domani. Ma ci va lei se siete coerenti con le vostre idee, se siamo uniti ci va, sennò mettete me, io sono fedele finché non esce il mio nome è il suo. Stavo andando in piscina e le ho fatto il dito medio perché sentivo il suo sguardo addosso e infatti lei ha urlato quindi vuol dire che mi osservava”. Sempre in giardino, Paola Di Benedetto, che aveva difeso a spada tratta Antonella, quando ha sentito che fuori dalla casa le persone incoraggiavano Patrick e Montovoli, ha cambiato idea: “Mah, io le ho creduto perché mi sembra folle che si inventi lo spintone, però in effetti mi manca un pezzo. Io non ho visto tutta la scena. Ero di spalle” e Denver: “Ecco prima di sputare sentenze ascolta le due campane”, mentre il testimone oculare Zequila ha confermato: “Ero lì, non c’è stato alcun spintone”. Anche Patrick ha osservato: “Infatti ha preso un granchio. Antonella l'ho mandata a cag*re perché l'ho sgamata, non c’è da chiarire. Anche la cosa del bullismo è una trappola, bullismo e spintoni che non esistono, il GF lo sa benissimo, ormai non sa che pesci pigliare, è nel sacco”. Nel pomeriggio, Antonella Elia ha perseverato nella violenza verbale: “Montovoli è un pezzo di me**a. A istinto lo prenderei e gli darei tanti di quei calci in cu*o, pam, pam”. In serata, ad essere investita da una serie di parolacce è stata Adriana Volpe che ha avuto la pessima idea di provare a ricucire con la Elia. “Non me ne frega un ca**o del perché quel buffone di Patrick ha reagito così. Ma se voi siete delle pecore e ve lo volete tener buono perché pensate che abbia potere, sono problemi vostri. Non mi prendere per il c**o che già lo hai fatto a sufficienza. Voi fate il branco. Siete un branco e te ne fotti dei sentimenti delle persone e trovo che sia veramente vergognoso. Tu stai in equilibrio perfetto perché è giusto per il gioco, ma non venire a dirmi che siamo amiche. Sei amica di Fernanda? Problemi tuoi! Sicuramente vi vedrete fuori da qua. Se sei un’amica dovevi venire da me, non hai cercato di capire perché a me non hai chiesto un ca**o. Goditi le tue amicizie e lasciami vivere in pace” ha detto la Elia e Adriana: “Nessuno ti prende per il c**o, è questo che non capisci”. Antonella ha chiosato: “Eh meno male che ci sei te che ci guidi. Tutti sono venuti da me a chiedermi cosa avevo tranne te che giocavi a bocce. Io chiudo ogni tipo di rapporto con te” e Adriana: “Ok, ho sbagliato a venire”. Questa mattina, l’ex soubrette con fare spietato ha riattaccato il disco del bullismo in vista della diretta serale: “Sapevo che Patrick aveva la faccia nera. Non puoi andare addosso una persona, mangiando le patatine e spostandomi. E’ un atto di bullismo. Non devi urtarmi. E’ violenza cac**io! Montovoli è il suo compare e io gli ho fatto la guerra, hai ragione Licia, quello non ha le pa**e, è una nullità, è un grande codardo di me**a, ti guarda con quella faccia di me**a dopo la nomination come a voler chiedere scusa”. I social sono sconvolti dalla malafede della concorrente che insiste in un linguaggio scurrile verso i coinquilini e per mera strategia (evitare la nomination) cavalca temi gravi come il bullismo e la violenza sulle donne infangando e denigrando i concorrenti (Patrick e Montovoli) e inventando di sana pianta spintoni, offese, complotti per i quali chiede provvedimenti (il pubblico però li invoca per lei: vuole la squalifica). Viene da chiedersi quale sia il limite di un reality show: è davvero tutto consentito? è la rappresentazione delle meschinità umane e pertanto va accettata oppure è possibile reagire con rigore e fermare l'imbarbarimento? Alfonso Signorini, da sempre molto attento ai problemi sociali, consentirà a Antonella Elia di falsificare la realtà in modo così ripugnante e spregevole gridando al branco solo per evitare una nomination?