Patrick svela il suo segreto al GfVip: in passato ho fatto...

Al Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese si confessa a Andrea Montovoli: “Ho fatto la mamma per tre anni”. Ieri notte in giardino Andrea Montovoli si sentiva nostalgico e ha detto a Patrick che se avesse avuto un bambino probabilmente non avrebbe partecipato al GFVip.

Per approfondire leggi anche: Antonella Elia e Serena Enardu insultano Patrick

Pugliese gli ha spiegato come fa a tener duro: “Se non mi hanno detto niente significa che il bimbo sta bene (è nato da una relazione finita, nda) Ho fatto il GF perché è un’occasione unica. Ti dico come ho fatto: ho fatto il GF12, mio figlio è nato nel 2012 e ho fatto la mamma dal 2013 al 2016, tre anni con lui dalla mattina alla sera tutti i giorni, poi altri tre anni in cui lo vedevo sempre. L’ho visto finché non sono entrato qua. Siamo stati insieme a Natale e Capodanno, poi c’è stata quest’occasione e ho pensato che non mi sarebbe più capitato. Io al Grande Fratello voglio bene e mi sento voluto bene dal Grande Fratello. Mi sento a casa, non nel senso che è mia, ma nel senso che è un posto che mi ha dato tanto. E poi non avrei mai pensato che me lo proponessero una terza volta. Probabilmente è l’ultima, a meno che non facciano il Grande Fratello 28! Per me è stata un’esperienza importante ed è sempre la stessa, non ho variato (come Antonella Elia e Paola Di Benedetto che hanno girato più reality in pochi mesi, nda). Quindi dopo aver dato tanto a mio figlio ho pensato che con il GF12 ho scelto di fare il padre e adesso dopo sei anni potevo ritagliarmi un mese per una cosa che mi piace. In fondo potevo essere eliminato subito come Pasquale o Sergio e magari esco tra una settimana con tutti i piedi che sto pestando, però non ho fatto un danno così grave a mio figlio. La vivo serenamente non perché sono anaffettivo, ma perché è l’unica forma per non cadere nel tunnel della nostalgia e della sofferenza dell’amore e del figlio che stanno fuori. La prima volta che ho partecipato ero stato preso dalla strada, la tv per cui lavoravo aveva chiuso ed ero stato licenziato, ero single perché la mia fidanzata mi aveva lasciato, i miei avevano appena divorziati, stavo meglio qui che fuori. Se uscivo tornavo nella me**a, ci sarei stato sei mesi in casa, ci stavo per necessità. La seconda volta invece ho trovato qua dentro la fidanzata e l’ho fatto per realizzare contenuti demenziali insieme alla Gialappa’s Band”.