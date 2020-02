Scoop choc a Domenica Live, ecco la clamorosa rivelazione sul caso Bugo-Morgan. “L'ho fomentato io contro Bugo”: così la madre di Morgan, Luciana Colnaghi, fa chiarezza a Domenica Live dopo la lite tra Bugo e suo figlio, costata una squalifica da Sanremo. “Non condivido il comportamento di Marco che è salito sul palco dicendo quelle cose su Bugo, secondo me li hanno troppo caricati - racconta la donna in studio. Quando ho visto tutto in tv mi son messa le mani nei capelli e ho detto oddio, cosa sta succedendo?Il motivo era che non l’hanno trattato bene, credo sempre a quello che mi dice, ho verificato che è sempre tutto vero, c’è questo rapporto sincero tra di noi”.

La madre di Morgan fa il mea culpa: “Io sono in parte colpevole di quanto accaduto perché influenzato da me. Dopo la serata delle cover gli ho mandato un messaggio dicendo che Bugo gli ha rovinato il resto dell’esibizione. Mi vergogno a dire che sono stata io a mandargli il messaggio”.