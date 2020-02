Antonella Elia e Serena Enardu insultano Patrick. Così lo bullizzano al GfVip

Antonella Elia e Serena Enardu continuano a fare bodyshaming su Patrick Ray Pugliese: “Ippopotamo”, “No, tricheco”. E il concorrente: “E’ vero che sono sovrappeso, ma queste sono offese”. Dopo una brutta lite è scontro aperto nella casa del Grande Fratello Vip 4.

L’alterco per i piatti da lavare tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese ha lasciato strascichi pesanti nella casa di Cinecittà. A mandare su tutte le furie l’ex invisto di Striscia è stata l’accusa infondata di “averla spinta e spostata di un metro”, gesto per il quale Serena Enardu chiede la squalifica. Ma il GF nel giro di poche ore ha pubblicato sul sito un video che scagiona completamente Patrick e getta un’ombra inquietante sulla strategia adottata dalla Elia per vincere i 100.000 euro del GFVip (la metà andrà in beneficienza).

Ieri notte, Patrick era in giardino con Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro e si è lasciato andare a uno sfogo: “Basta mi sono rotto i cog**ni di Beautiful (Pago e Serena che avrebbero messo in piedi tutto un teatrino per far crescere le loro quotazioni, nda) e delle strategie. Basta!” e Andrea Montovoli: “Antonella ha tolto la parola anche a me, non so se adesso si attaccherà subito a me. Ha fatto quella cosa di levarmi i tappi, ma ha fatto un buco nell’acqua”. Patrick ha osservato che la Elia è molto falsa e ha recitato contro: “Mi ha tagliato i capelli e ho chiuso un occhio, l’ho studiata e mi sembrava buona, invece no, questa gioca e basta. Non ha affetto, questa ha strumentalizzato la lavata di piatti per attaccarmi. Avevamo deciso tutti insieme che ognuno si lavava il suo e una parte di quello in comune, ma quando gliel’ho detto sembrava che stessi dicendo una cosa incredibile”.

Montovoli è tornato sull’invito di Adriana Volpe a mangiare di nuovo tutti insieme per ricompattarsi: “Le ho detto che non è possibile, si poteva fare all’inizio. E’ un fatto di micro libertà. Ognuno mangia con chi ha piacere, alle persone con cui sto bene lo chiedo sempre. Ma questa cosa da Mulino Bianco con i falsi sorrisi non fa per me”, “All’inizio con 25 persone è bello e cerchi di conoscerti. Voglio mangiare con persone con cui sto veramente bene. Anche con Antonella stavo bene, poi la sgamo che mi recita contro. Io non recito, io le davo i bacini davvero, io pensavo che fosse dura, ma sotto, sotto molto tenera. Col ca**o che lo è! Non lo è per niente. Io purtroppo quando chiudo, chiudo. Io l’ho mandata a ca**re, ma lei mi ha detto una serie di parole molto offensive tra cui me**a” ha incalzato Patrick. A questo punto Montovoli ha reso pubblico un retroscena miserevole: “Quando ero in sauna, è arrivata anche lei e ha detto "oh c’è l’adone", io sono stato zitto e poi fa ‘e in piscina? Ah sì c’è l’ippopotamo e Serena: no il tricheco. Tricheco con una C o con due C? E sono uscito per non sbroccare. Siamo sempre lì: dille in faccia le cose!”.

Patrick non si è innervosito: “Va bene, per me su entrambe c’è la X, per fortuna che me l’hai detto, così adesso sono ancora più sereno nei giudizi. E’ vero che sono fuori forma però è sbagliato prendere in giro sul peso, la figura di me**a la fanno loro. Questa è un’offesa. Con Zequila è diverso: facciamo il gioco del crollo del leader, mentre questi sono insulti. E' um messaggio sbagliato. Con Antonella non c’è niente da chiarire perché l’ho sgamata: ha trascinato un pretesto dandomi del calcolatore e ho capito il suo gioco. Quindi basta, non ne voglio più parlare però è vero che sono un ippopotamo. Rivedendomi mi chiedo come fa a stare con me la mia ragazza, sai uno pensa di avere sempre 20 anni, invece lo specchio ti restituisce un’altra immagine”. In precedenza Paola Di Benedetto aveva rimproverato Patrick per il “vai a ca**re” a Antonella dicendo che era stata una brutta scena e il gieffino l’ha blastata così: “Eh sì, hai ragione, quando c’è di mezzo lei sono sempre brutte scene”.