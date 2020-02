Notte di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip. Pago minaccia Fernanda Lessa: “Questa la elimino dalla mia vita, adesso ti faccio vedere cosa le combino”. Serena Enardu rincara la dose: “È il jolly degli uomini con gli ormoni in subbuglio”, poi dà della mig**tta ad Adriana Volpe per un pezzo di salmone e Antonella Elia monta il gruppo contro la brasiliana.

Venerdì sera Pago ha evitato la nomination per un soffio e nel post puntata ha dato sfogo a tutta la sua rabbia contro Fernanda Lessa, colpevole di aver detto che la loro storia è tossica e di aver sussurrato all’uscita di Serena: “Bene, fuori un’altra”. A far la spia Antonella Elia. Se continua così, il cantautore non suonerà più nemmeno nei peggiori bar di Caracas. All’interno della casa del GFVip appare verbalmente violento, presuntuoso, sessista e arrampicatore come, se non peggio, della fidanzata. Subito dopo la puntata Pago, Serena e Antonella hanno cominciato a sparare ad alzo zero contro la Lessa. Seduti al tavolo, Antonella Elia (scatenata anche contro la ritirata Barbara Alberti) ha cominciato ad aizzare Serena contro Fernanda: “Quella str**za che si permette di dire certe cose, io volevo nominare lei, ma era tra gli immuni, ma come è possibile? In confessionale spara a zero, poi esce, ritratta e chiede scusa, ma la cattiva sono sempre io. L’altra volta mi ha detto perfino che le ero simpatica”, poi si è rivolta a Fabio Testi: “Ma perché ti piace? Perché ti fa i massaggi? Te li faccio io!” e la Enardu: “Il mondo è degli ipocriti. Fernanda è il jolly degli uomini a cui manca la donna, è un baratto, è un baratto, non solo gli uomini giovani hanno gli ormoni in subbuglio qui dentro. Cosa ca**o gliene frega a lei della nostra storia? E’ gelosa? Devo stare zitta…”.

Il cantante, che già si era espresso con toni eccessivi verso Fernanda, ha fatto la voce grossa: “Fernanda l’ho demolita in confessionale, de-mo-li-ta. E pensare che l’ho difesa. Ma adesso vedrai… vedrai che le combino”. La Enardu però ha avuto un’uscita infelice anche su Adriana Volpe perché ha dato un intero trancio di salmone a Denver, mentre a lei solo metà (così diceva, nda): “che mi**otta… e poi sono io che passo per la mignotta… guarda qui” mostrando il piatto a Antonella. Pago si è ubriacato ,e fomentato dalla Elia, ha trascorso la notte delirando andando in giro per la casa a urlare e vomitare minacce contro Fernanda (che dormiva): “La devo eliminare dalla mia vita, la devo eliminare, questa str**za, ora ti faccio vedere io a questa qua che le faccio. La elimino fisicamente”.

Pago ce l’aveva anche con Patrick Ray Pugliese. Il gieffino credeva di essere stato abile a montarlo contro Aristide e invece si è trovato nominato: “Quell’infame. Mi ha detto che nominava Aristide e pam… fa il mio nome”. Intorno alle 5 del mattino, Antonella e Serena si sono spostate nella zona bagno e hanno ricominciato: “Quando Licia è rimasta, le si è avvinghiata, ah str**za! Ma che cacchio ti avvinghi?! Lo ha fatto perché era figo e tu eri fuori. Questa str**za fa certi confessionali…” e Serena: “Ma a lei che ca**o gliene frega di me? A me di lei non frega niente. Due sono le cose: sono io la fidanzata di Pago, devo essere io gelosa non tu. E’ come se io con il mio ingresso le avessi tolto un’attenzione. Ha detto che anche il gioco della mela, Pago lo ha fatto con me, ma cosa vuoi? Che lo facesse con te? Cosa ti ho tolto? Cosa vuoi da me? Nemmeno entrata che il mi faceva una m**da, cosa vuole da me?” e la Elia: “Perché ha detto: ne abbiamo fatto fuori un’altra?!” (l’altra era Carlotta Maggiorana che disturbava Fernanda mentre dormiva).

Poi la Enardu ha avuto un’uscita di pessimo gusto: “Lei si deve fare i ca**i suoi come io mi faccio i miei, così campi cent’anni. C’è qualcosa che non quadra. Se io esco da qui starò bene tutta la vita, non ho grossi problemi da risolvere, lei sì. Per sempre”. Il riferimento era ai problemi di alcoolismo dell’ex modella brasiliana.