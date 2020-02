Adriana Volpe scopre al Grande Fratello Vip di essere stata tradita dal marito Roberto. Sconcerto, dubbi e delusione, ma è un signor(ini) scherzone. Alfonso Signorini chiama in disparte Antonella Elia e le fa credere che questa volta tocca a lei consolare Adriana Volpe per il tradimento. Roberto è stato paparazzato a baciare un’altra donna: “Le foto sono su tutti i giornali, sono inequivocabili. A volte il destino è crudele e si diverte a intrecciare le vite, stasera ti chiedo aiuto. Roberto si è indispettito per la vicinanza di Denver a Adriana”, la showgirl srotola la lingua come fosse un tappeto rosso agli Oscar e svela: “Noo, non può averla tradita, sono innamoratissimi, l’altro giorno lei ci ha detto che ha fatto l’amore con il marito prima del matrimonio”. Signorini, che si autodefinisce “una mer***cia” per lo sketch, convoca la Volpe nella stanza dei led: “Mi prometti che sarai forte?”, “No, non te lo prometto”.

La reazione è tipica di chi sa di dover stare al gioco: “Non è possibile. Sembro io, mi assomiglia pure quella donna”. Ma non piange. “Il bacio è pieno. Guarda la verità in faccia” afferma Signorini e la Volpe: “Non ci credo, non ci credo. I giornali fanno apparire quello che non è. Io non ci vedo niente: solo due persone che parlano. Lasciatemi nella mia realtà”. Antonella Elia corre a esprimerle solidarietà: “Ma hai una sorella, un’amica, una cugina” e la Volpe: “No, nessuno”. Subito dopo entra il marito e Signorini rivela che è una burla. RIUSCITISSIMA. Proprio come quella flop della prima puntata quando fallì miseramente lo scherzo di Cucuzza a Rita Rusic. Non pago, Signorini fa la contro pagliacciata a Antonella Elia facendo litigare Adriana e Roberto. Sembra una di guardare una di quelle trashissime ricostruzioni fiction di Barbara d’Urso. Ma è tutto bene quel che finisce bene: scherzo svelato e un enorme mazzo di rose rosse per Adriana Volpe che bacia felice il marito.